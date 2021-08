Club Assurancia: Vincent Boutin demeure entraîneur-chef

Le club de hockey Assurancia de la ligue Junior AA Chaudière-Applaches a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, le retour de son personnel hockey pour la nouvelle saison.

Ainsi, Vincent Boutin revient comme entraîneur-chef, lui qui avait obtenu le poste à pareille date l'an dernier. Olivier Bégin-Cyr, comme entraineur-adjoint et Olivia Lacroix, comme responsable de la santé et sécurité, sont également confirmés dans leurs fonctions.

Par ailleurs, le club tiendra son camp d'entraînement au Centre Lacroix-Dutil les 27 et 28 août ainsi que les 10 et 11 septembre, pour les joueurs de 18 à 21 ans (nés entre 2000 et 2003). Le territoire de recrutement du club comprend les municipalités de Saint-Prosper, Saint-Louis, Saint-Zacharie, Sainte-Aurélie, Saint-Côme-Linière, Saint-Martin, Saint-Gédéon, Saint-Honoré, Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin, Saint-René, Saint-Théophile, Saint-Philibert et la Ville de Saint-Georges.

Le club Assurancia disputera deux matchs hors-concours contre les Bulldogs de Beauce-Centre, un premier le 17 septembre à 21 h au Centre Lacroix-Dutil , le second à l'aréna de Saint-Joseph dès 20 h.