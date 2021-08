Raphael Lessard signe la première victoire de l’équipe Wight Motorsports Inc.

Le pilote Beauceron Raphael Lessard était du côté de Sunset Speedway Innisfil en Ontario pour participer à un programme double, soit deux courses de 125 tours, où il a remporté deux belles victoires ce dimanche 1er août.

C’est à bord de la voiture numéro 80 aux couleurs de Theetge Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. /XPN World/ MRA Métaux Angers de l’équipe Wight Motorsport que Raphael Lessard prenait part à ces épreuves, remplaçant ainsi le pilote Donald Theetge.

« Lorsque j’ai reçu l’appel de Donald, ça été une belle surprise. Suite à une blessure, il ne pouvait pas participer à l’épreuve. Il m’a donc offert de piloter la voiture pour le premier programme de la saison de la Série Nascar Pinty’s. Une opportunité que je ne pouvais pas refuser il va sans dire », mentionne Raphael.

Une soirée parfaite

Réalisant le 2e meilleur temps en séance de pratique, tout augurait bien pour la qualification. C’est par contre avec une voiture un peu plus capricieuse que Lessard a dû composer se qualifiant ainsi en 4e position.

La #80 Theetge Chevrolet Buick GMC Cadillac / XPN Canada/ MRA Métaux Angers s’est vu remettre en 14e position pour le départ du FrontlineWorkers125. Bien que la seconde inspection ait confirmé que la voiture était conforme, au premier passage de l’équipe à l’inspection technique, le réservoir à essence avait été jugé trop bas. Selon les règles en vigueur, le pilote a donc été relégué à la fin du peloton.

Une épreuve marquée d’un drapeau rouge causé par la pluie et de quelques neutralisations qui n’ont pas eu raison de la concentration inébranlable du jeune pilote Beauceron.

Remontant le peloton avec patience et détermination, n’hésitant pas à utiliser la ligne extérieure pour effectuer ses dépassements, Lessard a rapidement atteint le top 5. Avec moins de 20 tours à faire, occupant la 3e position, Raphael Lessard a saisi l’ouverture sur la relance lui permettant de s’emparer de la pole et ainsi signer la 1ère victoire de l’équipe Wight Motorsport en Nascar Pinty’s.

Une 2e course plus ardue

Les positions de départ du GeneralTire125 étant déterminées par les meilleurs temps de courses de la 1ère épreuve, c’est donc en 2e position que Lessard a pris le départ.

Devant composer avec des conditions de pistes difficiles suite à la pluie et une voiture davantage survireuse, Lessard a tout de même réussi à conserver sa place parmi les meneurs.

Pendant de nombreux tours, il a tenu tête à un compétiteur agressif en encaissant les coups donnés au pare choc arrière de sa voiture et ainsi aller chercher sa 2e victoire de la journée.

Rappelons que le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a pris part à trois épreuves sur circuit ovale avec la Série Nascar Pinty’s en carrière, décrochant trois victoires dont la première sur son tracé natal soit l’Autodrome Chaudière Vallée-Jonction.

« Je tiens sincèrement à remercier l’équipe Wight Motorsport. L’équipe a travaillé toute la journée pour me donner une voiture compétitive et c’est grâce à l’implication de chacun que nous repartons avec ces deux victoires. Je suis très reconnaissant envers Donald Theetge de m’avoir donné cette opportunité. Tout au long de la journée, je pouvais sentir la fébrilité et l’excitation de l’équipe ainsi que de Donald face à nos résultats », de conclure Raphael Lessard.

Prochaines courses

La prochaine présence en piste de Raphael Lessard est prévue ce vendredi 6 août, à l’Autodrome Granby, alors qu’il participera à l’épreuve de la classe Modifié.

Dès le lendemain, soit le samedi 7 août, il se dirigera du côté de l’Autodrome Chaudière pour participer au Claude Leclerc 150 à bord de la voiture #48 Larue Motorsport.