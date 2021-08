Une victoire de plus au compteur des Jarrets Noirs

Vincent Vachon a frappé un circuit de deux points et Bernard Parent a produit quatre points pour mener les Jarrets Noirs de Beauce vers une victoire de 9 à 2 sur le Lantigua-31 de Québec, hier, au parc Grandes Pointes.

Jonathan Dulac était envoyé sur la butte pour affronter les frappeurs de Québec.

Les Jarrets Noirs ont marqué trois points en première manche. Guillaume Drouin, à l’aide d’un double, a d’abord poussé Yanick Lachance au marbre. Frédéric Parent et Bernard Parent ont également produit un point grâce à des simples.

En 3e manche, Dulac a commis un faux pas en accordant un circuit à Brian Mercedes, mais son attaque a répliqué immédiatement. Bernard Parent a produit un autre point sur un simple et Vincent Vachon, nommé joueur du match Desjardins, a claqué un coup de circuit qui a amené Parent au marbre avec lui.

À la manche suivante, Eddie Lantigua a également frappé la longue balle pour faire 6 à 2.

Les hommes de Simon Potvin vont mettre le match hors de portée de Québec en ajoutant trois autres points en 4e manche. Bernard Parent a produit ses 3e et 4e points de la rencontre sur un simple. Félix Pelletier est celui qui a produit l’autre.

Dulac a lancé quatre manches, il a accordé deux points sur cinq coups sûrs. Il a retiré deux frappeurs sur des prises.

À l’attaque, les Jarrets Noirs ont frappé neuf coups sûrs et le Lantigua-31, sept. Vincent Vachon (2 en 4, 1pc, 2pp), Bernard Parent (3 en 3, 1pc, 4pp) et Guillaume Drouin (2 en 2, 3pc, 1pp) ont été les meilleurs pour la Beauce.

« Nous avons été opportunistes. Les gars ont frappé au bon moment. Maintenant, nous pensons à la rencontre de mercredi face au Polyco », a conclu l'entraîneur Potvin.

Les Jarrets Noirs retourneront sur le terrain ce mercredi, 11 août pour leur prochaine partie. Ils seront au parc du Bon-Pasteur pour y affronter le Polycor de Charlesbour

Black Knights de Saint-Georges

La semaine des Black Knights de Saint-Georges s’est déroulée en deux temps. Jeudi, Thomas Lessard a lancé un match sans point ni coup sûr dans une victoire de 8 à 0. Puis, dimanche, les Beaucerons se sont inclinés par la marque de 15 à 0.

Jeudi, au Centre sportif Lacroix-Dutil, les Black Knights recevaient la visite des Ambassadeurs de Lévis.

Le lanceur partant Thomas Lessard a été tout simplement sensationnel en réalisant un exploit hors du commun. L’artilleur beauceron a lancé rien d’un moins qu’un match sans point ni coup sûr.

Lessard a retiré 13 frappeurs sur des prises et a accordé trois buts sur balles.

Dans la victoire, Philippe Tremblay a frappé la longue balle.

Dimanche, l’équipe recevait à nouveau Lévis, mais cette-fois, les Artilleurs de Lévis-Centre, équipe qui trône au sommet du classement général. Les locaux ont reçu une solide gifle au visage avec une défaite de 15 à 0.

Guillaume Mathieu a commencé la partie au monticule pour le BK. Ce dernier a connu une bonne sortie. En cinq manches, il a accordé quatre points sur six coups sûrs et un but sur balles.

C’est par la suite que le tout s’est gâté. Les Black Knights ont accordé 11 points lors des deux dernières manches.

Les Black Knights ont frappé 6 coups sûrs et les Artilleurs en ont frappé 16.

« Nous avons vécu les deux extrêmes des émotions cette semaine. Thomas nous a fait vivre une sensation incroyable avec sa performance au monticule, alors qu’aujourd’hui, malgré 5 bonnes manches, nous avons été déclassés. Ça fait partie de l’apprentissage », a résumé l’entraîneur-chef Jonathan Dulac.

Les Black Knights terminent leur saison régulière avec une fiche de 12 victoires et 8 défaites. L’équipe décroche le 4e rang au classement général. Il n’est pas possible de savoir pour le moment l’adversaire potentiel des séries éliminatoires puisqu’il reste une partie à être jouée et elle pourrait avoir une incidence sur le classement général.

Avec la collaboration de Kevin Bélanger, relationniste des Jarrets Noirs de Beauce et des Black Knights de Saint-Georges.