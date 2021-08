Yanni Gourde et la Coupe Stanley seront à Saint-Narcisse-de-Beaurivage demain

Le hockeyeur Yanni Gourde sera à Saint-Narcisse-de-Beaurivage demain, pour partager un moment avec les habitants de son village natal et présenter la Coupe Stanley.

Il est indispensable de réserver un billet gratuit sur le site internet de la municipalité pour pouvoir participer à cette rencontre qui aura lieu au terrain de balle de la municipalité situé au 508, rue de l’École, dès 10 h. Les enfants de 10 ans et moins seront acceptés sans billet s’ils sont accompagnés d’un adulte.

À partir de 10 h et jusqu'à 15 h, Mathieu Roy et Dave Chenel seront chargés de la musique et de l'animation. Notons que les breuvages en canette et les repas sont permis, mais qu'aucune bouteille en vitre ne sera tolérée.

Ensuite, l'événement se déroulera ainsi:

13 h : Arrivée de la coupe et dévoilement des banderoles souvenirs

13 h 15 : Début des séances photo (un billet ne garantit pas une photo. Les 140 premières personnes à se présenter dans la file pourront avoir une photo avec le hockeyeur)

15 h : Départ de la parade (Le trajet sera dévoilé prochainement)

Rappelons que Yanni Gourde a remporté les séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2021 avec l'équipe des Lightning de Tampa Bay le 7 juillet dernier.

Depuis, il a été repêché par le le Kraken de Seattle, un club d'expansion de la LNH. Il reste qu’il ne pourra débuter la saison avec l’équipe puisqu'il a été opéré à une épaule et pourrait revenir au jeu seulement en novembre.