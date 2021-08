Deux formules possibles pour réaliser le Monts défi 2021

​Considérant le succès du Monts Défi - spécial Covid de l'an dernier, l'organisation de l'événement a décidé de se réinventer en offrant une formule hybride pour encourager les familles et amateurs de plein air à découvrir les montagnes de la région de Thetford et relever un défi.

​

Deux formules vont donc être proposées pour cette édition encore particulière.

Formule 1

Les participants du Monts Défi ont tout le mois de septembre pour faire le défi et prendre un selfie au sommet des trois montagnes.

Il n’y aura pas d’animation spéciale lors des trois premières fins de semaine de septembre mais il y en aura le dernier samedi du mois, soit le 25 septembre.

Les participants seront éligibles à un concours pour gagner un prix de participation. Les jeunes de 17 ans et moins recevront une médaille à l'une des trois montagnes.

​

Formule 2

Le 25 septembre, de 9h à 17h, les randonneurs sont invités à grimper les trois montagnes en une seule journée, durant laquelle, il y aura de l’animation spéciale sur les sites (photographies, jeu gonflable, jus, médailles pour les jeunes, etc.). Notez qu'il n'y a plus de chronométrage en 2021.

Ceux qui réalisent le défi en une seule journée (ayant pour preuve trois photos de selfies prises avec le panneau aux trois sommets) courront la chance de remporter un plus gros prix.

Il est à savoir que peu importe la formule choisie, il n'y a plus d'inscription pour le Monts Défi. Les participants doivent payer leur frais d’accès directement à l’accueil des montagnes. Il y a obligation de prendre des selfies aux sommets pour être éligibles au concours et gagner des prix de participation.

Les photos doivent être envoyées à [email protected] avant le 15 octobre 2021 à 16h.

Pour plus de détails et être informés en temps réel, suivez l’événement Facebook du Monts Défi 2021 - Région de Thetford.