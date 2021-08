Une troisième victoire pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis jouaient la première partie pré-saison à domicile contre les Élites de Jonquière. Les Lévisiens ont vaincu l’équipe adverse 5 à 4.

Notons que les Chevaliers ont déjà quatre parties à l’extérieur à leur actif. On compte deux victoires et deux défaites. À Saint-Augustin-de-Desmaures, les joueurs se sont inclinés 4 à 2, puis deux victoires ont suivies, 6 à 4 et 7 à 2 à Rivière-du-Loup, pour finir avec une défaite de 5 à 3 à Jonquière.

Partie contre les Élites de Jonquière

Au départ, l’équipe locale a accordé deux buts à leur adversaire. Malgré tout, elle s’est rattrapée en comptant 3 des 5 buts en avantage numérique. Les gardiens des Chevaliers, Dominic Leclerc et Simon Boucher, ont repoussé 23 lancers.

Ce soir, les joueurs recevront Les Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.