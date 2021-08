Une deuxième victoire de suite pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis ont récolté une deuxième victoire de suite. La partie les opposant à l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup s’est terminée par la marque de 5 à 2.

Un seul but a été marqué en première période, qui a été inscrit en désavantage numérique. En deuxième période, les joueurs de Lévis ont marqué deux buts en avantage numérique. Pour la dernière période, Samuel Vachon a tiré un quatrième but. Le dernier point a été possible grâce à Alexis Tanguay et son coéquipier Tristan Giroux.

Le duo des gardiens des Chevaliers a reçu 32 lancers tandis que ceux de l’Albatros en ont reçu 47.

La prochaine partie pré saison aura lieu ce soir alors qu’ils rendront visite aux Estacades de Trois-Rivières.