Une défaite cuisante pour les Dragons

L’équipe de football de la polyvalente de Saint-Georges, les Dragons , jouait à l’extérieur contre les Commandeurs du Collège de Lévis. Malheureusement, pour les Beaucerons ce fut la défaite par la marque de 26-3.

Selon les responsables de l’équipe « la nervosité a possiblement nui aux joueurs qui n’avaient pas disputé de match depuis deux ans, pour les raisons que l’on connaît ».

Déroulement de la partie

Ce n’est qu’après trois minutes de jeux que les Commandeurs ont inscrit leurs premiers points. Lors du deuxième quart, les Dragons ont concédé un touché de sûreté. La défensive des Beaucerons a sauvé l’honneur de l’équipe à plusieurs reprises.

Malheureusement, les pénalités se sont enchaînées pour l’équipe de la polyvalente de Saint-Georges.

Au troisième quart, les Dragons offrent de belles séquences offensives et défensives, mais sans réussir à marquer. La défensive a continué de s’illustrer tout le reste du match.

Bilan de la partie

À l’offensive, les Dragons ont été limités à 74 verges par la passe et à 22 verges par la course. En défensive, Samuel Fecteau (5,5 plaqués, dont 2 pour perte, et 1 passe rabattue), Nathan Vachon (10 plaqués, dont 1 pour perte, et une passe rabattue) et Mathias Giroux (7 plaqués, dont 1 pour perte) ont été les plus occupés.

Au sortir de cette défaite, l’entraîneur-chef Carl Dallaire commentait : « Beaucoup d’erreurs nous ont fait mal au début de ce match très physique. Nous sommes tout de même encouragés par les belles choses qu’on a vues au sein des trois unités durant le match. La défensive a été sur le terrain près de deux fois plus longtemps que l’offensive, laquelle n’a pas été capable de concrétiser ses possessions en touchés. Bref, ça fait du bien pour tout le monde de pouvoir enfin faire du football compétitif. On va guérir nos bobos et être prêts pour le prochain match ! »

L’équipe sera au terrain synthétique de Saint-Georges ce vendredi 10 septembre à 19 h, alors que les Centurions de la Polyvalente Deux-Montagnes seront les visiteurs. Rappelons de plus que l’équipe cadette débutera sa saison ce samedi 11 septembre à 13 h 30, en visitant l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis.