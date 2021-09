Football: les Condors de retour sur le terrain

Après un an d’absence, l’équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches est de retour sur le terrain.

C’est le 18 septembre que les Beaucerons amorceront la saison 2021 à domicile en accueillant les Couguars du Cégep de Chicoutimi. Il s’agira de la première saison en division 3 pour l’équipe de Marc Loranger.

On compte de nombreux nouveaux joueurs qui pour certains n’ont pas eu encore la chance de jouer au niveau collégial. En raison de la pandémie, les entraîneurs ont travaillé fort pour préparer les étudiants-athlètes à la saison.

« Au cours de la dernière année, nous avons priorisé la préparation physique des étudiants-athlètes afin que ceux-ci arrivent préparés sur le terrain. Notre équipe présente un grand potentiel de talent, » souligne Marc Loranger, qui en est à sa 4e saison avec les Condors football.

La préparation

Au début du mois d’août, les Condors étaient en camp d’entraînement. L’équipe beauceronne a également effectué une série de jeux contre les Vulkins du Cégep de Victoriaville à titre de préparation.

« Cette rencontre a été très utile pour nos joueurs qui ont fait face à des adversaires qui ont des techniques différentes. Nos étudiants-athlètes ont démontré un bel esprit compétitif et ils ont gagné en expérience, » soutient l’entraîneur-chef.

Les étudiants-athlètes reçoivent de l’air de l’organisation du Cégep Beauce-Appalaches pour s’assurer qu’ils se développent autant au niveau sportif, qu’académique.

« Un joueur qui nous choisit a ce qu’il y a de mieux au Québec sur le plan académique, l’encadrement sportif, les infrastructures et le personnel d’entraîneurs. »

Un nouvel entraîneur s’est joint au cours des derniers mois. Il s’agit de Christian Dallaire qui joue notamment un rôle dans la préparation physique des joueurs en collaboration avec Maxime Aubertin, préparateur physique, et il est le coordonnateur des unités spéciales.

En ce qui concerne les consignes de la Santé publique, les Condors sont encore dans l’attente de directives.

« On espère que cela n’aura pas trop d’impacts sur nos joueurs. Les joueurs sont motivés et ils ont hâte de retourner sur le terrain. On souhaite pouvoir avoir une saison la plus normale possible ».

Une belle saison à venir

Cette saison, les Condors disputeront huit parties en saison régulière. La première sera à domicile et aura lieu le 18 septembre. L’équipe beauceronne sera également l’hôte des parties prévues le 24 septembre (Rimouski), 9 octobre (Jonquière) et 24 octobre (La Pocatière).

La fin de semaine dernière (4 septembre), les Condors ont joué leur toute première partie en saison régulière sur la route en affrontant les Pionniers du Cégep de Rimouski. Ils ont dominé la rencontre en récoltant leur première victoire 33-7 contre leurs adversaires de Rimouski. Les Condors seront également sur la route le 11 septembre contre La Pocatière, le 2 octobre contre Jonquière et 17 octobre contre Chicoutimi.