Les olympiens Hugo Houle et Alison Jackson remportent le contre-la-montre

Les olympiens Hugo Houle et Alison Jackson ont remporté le contre-la-montre individuel hier, dans leur catégorie respective lors de la première journée des Championnats canadiens de cyclisme sur route, qui ont débuté vendredi.

Le parcours vallonné aller-retour situé à Saint-Prosper représentait un défi de taille même pour les coureurs les plus expérimentés. Les athlètes para, juniors, U23 et élite ont participé à cette épreuve en parcourant des distances allant de 16 à 34 kilomètres.

Élite homme

Hugo Houle a ainsi terminé la course de 34 km avec un temps de 41:48.247, 1:39.463 devant son plus proche adversaire Alec Cowan (L39Ion Of Los Angeles). Le cycliste sur piste Derek Gee (Xspeed United Continental) a complété le podium.

« J’étais 100% sur ma cible aujourd’hui », a commenté Houle. « Mon plan était de sortir fort et me donner une marge de manœuvre pour le retour. Je voyais qu’il n’y avait pas d’écart significatif avec les coureurs à l’avant donc je savais que j’étais dans les temps. J’ai poussé vraiment la limite pour aller chercher la victoire et je n’ai rien laissé sur la route. C’est toujours le fun d’avoir le maillot [à la feuille d'érable] avec nos équipes professionnelles et je voulais surtout gagner le maillot pour mon frère. »

Élite femme

Sa coéquipière olympique, Alison Jackson (Liv Racing), a également remporté la course chez les femmes, complétant le parcours de 28 kilomètres avec un temps de 39:58.436, plus de 43 secondes devant la médaillée de bronze de 2019, Marie-Soleil Blais. Gillian Ellsay (Instafund Racing), qui a terminé troisième en 2019 chez les U23, a remporté la médaille de bronze.

« J'avais un plan très précis concernant ma cadence et je suis partie un peu vite, mais je me sentais vraiment bien », a souligné Jackson. « J’étais très confiante jusqu'au demi-tour et même au retour, donc j'espérais que cela m’apporte une victoire. Le fait de me concentrer sur le contre-la-montre sera un atout pour le prochain cycle olympique et ce sera vraiment bien de pouvoir porter le maillot à la feuille d'érable dans la prochaine année. »

Moins de 23 ans (U23) et junior

Les coureurs du Québec ont balayé le podium dans les catégories U23 et junior, alors que Tristan et Laurie Jussaume ont remporté les deux titres U23, tandis que Leonard Peloquin et Jazmine Lavergne ont terminé premiers dans les courses juniors.

Paracyclisme

Les compétitions de paracyclisme ont vu des titres décernés dans cinq catégories différentes, dont quatre qui ont été remportées par les champions canadiens de 2019, Marie-Claude Molnar, Charles Moreau, Louis-Albert Corriveau Jolin et Lowell Taylor.