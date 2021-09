Football: les Dragons brisent la glace

Les Dragons ont été plus opportunistes que la semaine précédente en emportant leur premier match en Division 2 provinciale par la marque de 26-0, contre les Centurions de la Polyvalente Deux-Montagnes, qu’ils recevaient vendredi dernier.

Les Dragons ont frappé fort dès le premier jeu du match, en récupérant le botté d’envoi échappé par les Centurions. Un autre ballon récupéré plus tard permet aux Beaucerons d’inscrire un placement au dernier jeu du premier quart.

Au deuxième quart, l’offensive prend son envol. Les partisans des Dragons ont doit à un beau spectacle dans les deux dernières minutes de la demie alors que Marc-Antoine Garneau inscrit le premier touché de l’année des Dragons. Le botté d'envoi qui s’ensuit est recouvré par Jacob Bouffard et permet le placement de Marc-Antoine Garneau quelques jeux suivants. Puis, Isaac Bouffard intercepte une passe pour redonner la possession aux Dragons, ce qui permet à Pierre-Alexandre Boulet d'inscrire un touché avec 0:06 avant la mi-temps. Les Dragons mènent ainsi 20-0 à la mi-temps.

Aucun point n’est inscrit au troisième quart, malgré quelques belles séquences à l’attaque, tandis que la défensive demeure intraitable et continue de provoquer des revirements. Au dernier quart, Marc-Antoine Garneau réussit ses troisième et quatrième placements du match, pour porter la marque à 26-0, score finale de cette première victoire des Dragons en Division 2 provinciale.

L’offensive des Dragons a généré un total de 190 verges. Le receveur Olivier Dubé a été le plus prolifique avec 7 passes captées pour des gains totaux de 85 verges.

En défensive, les plus sollicités furent Elliot Roy (6 plaqués, dont 5 pour perte de terrain et 1 sac du quart), Isaac Bouffard (5 plaqués, 1 interception, 3 passes rabattues), Jacob Bouffard (5 plaqués dont 1 pour perte), Mathias Giroux (5 plaqués dont 2 pour perte) et Nathan Vachon (7 plaqués dont 2 sacs et 3 pour perte).

« Ce fut un beau match, une victoire très agréable pour ouvrir la saison à la maison. Nous avons su profiter de nombreux revirements, surtout en fin de première demie. Les unités spéciales ont donné le ton avec trois ballons recouvrés. La défensive a été dominante et l’offensive a marqué des points. Cette première victoire fait du bien et on se prépare pour le prochain match! », a commenté l’entraîneur-chef Carl Dallaire après la victoire.

Les Dragons visiteront les Patriotes de l’École secondaire Roger-Comtois, ce vendredi 17 septembre à 19 h 30. Les deux équipes ont une victoire et une défaite à ce jour.

Avec la collaboration de Frédéric Poulin, responsable des communications.