La polyvalente de Saint-Georges offre une approche multisports

Cette année, à la polyvalente de Saint-Georges, un total de 14 étudiants pratiquent à la fois le football et le hockey. Cette approche multisports a été proposée par les entraîneurs des deux programmes sportifs et les résultats se font déjà ressentir.

Carl Dallaire, responsable du programme de football et responsable des sports à la polyvalente, se réjouit de cette situation : « Nous tentons de placer les étudiants-athlètes de notre école dans la meilleure position pour devenir des athlètes multisports de haut niveau. Nous sommes la seule école en Beauce-Etchemin à offrir du football et du hockey de niveau provincial au RSEQ. Notre approche multisports permet à nos équipes de football et de hockey d’être compétitives, car on se partage plusieurs joueurs talentueux au lieu de vouloir les garder pour un seul sport. Cette formule pourra leur permettre, j’en suis certain, de faire d’eux de meilleurs athlètes. »

Steeve L’Heureux, responsable du programme de hockey est du même avis que son collègue : « C’est certain que c’est une adaptation pour les entraîneurs, les joueurs et même les parents. Par contre, à moyen et à long terme, on le sait que ce sera bénéfique pour nos athlètes. De plus en plus de nos joueurs de hockey sont attirés vers le football et nous ne voulons pas leur fermer de portes. On aimerait qu’à la fin de leur secondaire, nos athlètes aient le luxe choisir dans quel sport collégial ils poursuivront leur parcours scolaire. C’est ce qu’on vise. »

Ces étudiants ont aussi l’opportunité de pratiquer un 3e sport pendant leur année scolaire. La polyvalente de Saint-Georges propose des sports interscolaires à pratiquer après les heures de cours tels que le basketball et le volley-ball, entre autres.

Les équipes de football des Dragons ont déjà commencé leur saison régulière, tandis que pour les équipes de hockey, les premiers matchs auront lieu au début du mois d’octobre.