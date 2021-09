Les Patriotes victorieux face aux Huskies de Charlesbourg

Les trois équipes de football de la polyvalente Bélanger Saint-Martin étaient action la fin de semaine dernière. Les juvéniles ont obtenu la victoire, tandis que les cadets et les atomes se sont malheureusement inclinés devant leurs adversaires.

L’équipe juvénile affrontait les Huskies de Charlesbourg vendredi dernier. Bien que leurs adversaires est pris l’avantage en marquant trois points, l’offensive du quart-arrière Mathias Faucher a inscrit un majeur avec Antoine Quirion sur une course de trois verges. Ce qui leur a permis de prendre l’avance avec sept points.

La défensive a ensuite étouffé l’offensive des Huskies pendant le reste de la rencontre. Pour se faire, Xavier Fortin, Brian Veilleux et Thomas Paré ont su faire des jeux importants tout au long de la rencontre.

Au troisième quart, la défensive a forcé un touché de sûreté. C’est au quatrième quart que le receveur Jérémy Poulin a scellé l’issu du match à 21-3.

« Je suis vraiment fier de ces gars-là qui ont une chimie incroyable, nous ne sommes pas nombreux, mais on se bat à chaque jeu », mentionne l’entraîneur-chef Jimmy Boulet.

La prochaine part des Patriotes juvéniles sera à Donnacona le vendredi 1er octobre à 19 h 30.

Patriotes cadets

L’équipe cadette a été battue pour une deuxième fois cette saison. C’est les Carcajous du Séminaire des Pères Maristes qui les ont fait fléchir.

Dès le début du match, les Patriotes se sont fait avoir sur un retour de botté d’envoi que leurs adversaires ont ramené pour un touché. Après le premier quart, les Beaucerons tiraient de l’arrière 30-0. Ils ont réussi à se reprendre un peu en effectuant quelques beaux jeux, dont une interception de Charles Maheux et un retour de botté de William Jacques-Lehoux sur 63 verges.

Malheureusement, ce ne fut pas suffisant, la partie se terminant 46-0 pour les Carcajous. Notons, une belle performance en défensive de Gabriel Desjardins et de Matthew Perreault. Les Patriotes seront de retour sur le terrain vendredi face à l’école secondaire de Donnacona.

Patriotes atomes

L’équipe atome recevait le Vert et Or du séminaire de Trois-Rivières dimanche dernier. C’est les visiteurs qui l’ont remporté 40-26.

Au milieu du premier quart, le Vert et Or étaient en avance de 8 points terminant ce premier engagement 16-0. Elliot Poulin a fait une soixantaine de verges pour faire remonter la marque 16-6. Par la suite, chaque équipe a fait un touché, mais les visiteurs ont été opportunistes en ajoutant un autre de plus avec une seconde à faire au deuxième quart portant la marque à 32-14 à la demie.

Les Beaucerons ne se sont pas laissés démonter en remontant à 26 points encore une fois grâce à Elliot Poulin sur des courses de 53 et 40 verges. Le Vert et Or a toutefois fermé la porte en ajoutant un dernier touché et porter la marque à 40-26.

Le match fut âprement disputé, 5 touchés pour les visiteurs et 4 pour les Patriotes. Le Vert et Or a réussi ses 5 convertis de deux points, ce que les locaux n’ont pas réussi à faire. Du côté défensif, Thomas St-Pierre, Blake Lachance et Alexis Gilbert ont été dominants avec plusieurs plaqués chacun.

La prochaine partie des Patriotes atomes sera à nouveau à domicile alors qu’ils recevront l’Embâcle de la polyvalente Benoit Vachon de Sainte-Marie.