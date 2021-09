Hockey: plusieurs matchs disputés par les Élites de Beauce-Appalaches en fin de semaine

Les équipes de hockey des Élites Beauce-Appalaches étaient toutes en action au Centre Caztel de Sainte-Marie cette fin de semaine.

Elles jouaient contre l’Albatros du Bas-Saint-Laurent, le Blizzard su Séminaire St-François et les Corsaires de Lévis.

Les joueurs du M13 AAA-Relève ont obtenu leur première victoire de la saison par la marque de 4 à 1. Tandis que l’équipe du M13 AAA a subi une défaite par la marque de 3 à 1. Simon Delarosbil a été l’unique buteur.

La partie du M15 AAA-R s’est soldée par une nulle. Le trio de Charles-Antoine Dubé (1 but, 1 passe), Sam-Félix Poulin (1 but) et Jacob Boucher (1 passe) s’est démarqué tout au long de la partie.

Le M15 AAA s’est incliné 4 à 1, malgré une excellente performance du gardien de but Antoine Lachance. Finalement, le M17 Espoir tirait de l’arrière par deux buts et avec moins de 3 minutes à jouer, ils sont parvenus à créer l’égalité par la marque finale : 4 à 4.

Dimanche, l’équipe M13 AAA-Relève était à Québec afin d’affronter le Blizzard du Séminaire St-François. Alors qu’il menait 3 à 2 jusqu’en fin de troisième période, l’équipe locale a compté deux buts et les Élites se sont inclinés 4 à 3.

Le M13 AAA était également en action à Québec. Le gardien de but Félix Elliot Doyon a fait une excellente performance devant le filet ce qui a permis à son équipe de conclure la partie avec une égalité. Le M17 Espoir a eu raison de leurs rivaux. Les Élites ont quitté l’aréna des Corsaires de Lévis par la marque de 5 à 4.