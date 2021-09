Les Chevaliers s'imposent face au Phénix du Collège Esther-Blondin

Les Chevaliers de Lévis affrontaient l'équipe du Collège Esther-Blondin à Lachenaie, dimanche après-midi. L'offensive beauceronne a été productive avec sept buts contre deux. C'est leur cinquième victoire en six matchs cette saison.

En première période, les Chevaliers ont leur premier point à 16:12. C'est Jérôme Mainguy Nadeau le butteur. Une passe a été crédité à Xavier Daigle sur ce but. Quelques instants plus tard à 18:07, le défenseur, Louis-David Veilleux a réussi son deuxième de la campagne et a doublé l’avance des Chevaliers. Le pointage était donc de 2-0 pour Lévis après les 20 premières minutes de jeu.

Au deuxième vingt, le jeu s’est ouvert d’avantage et l’offensive a été à l’honneur. Les Lévisiens ont ajouté quatre buts, tandis que le Phénix a assuré la réplique qu’à une seule reprise. Tout d’abord, Thomas Paquet récupère une rondelle dans l’enclave et trouve la partie supérieure pour faire 3-0. À 5:21, Samuel Leonard des Phénix complète une belle descente à 2 contre 1 amorcée par son coéquipier David Fournier pour faire 3-1. Par la suite, les pénalité ont littéralement coupé les jambes des locaux puisque les représentants de Chaudière-Appalaches ont fait scintiller la lumière rouge à trois autres occasions. Théo Lemieux sur un tir de la ligne bleue, Émile Duquet sur un lancer sur réception du haut des cercles et encore une fois Théo Lemieux avec un excellent tir dans la lucarne ont respectivement touché la cible en avantage numérique. Donc, après 40 minutes d’action, les Chevaliers étaient aux commandes 6-1.

Au début du troisième tiers, David Fournier a redonné un peu d’énergie à son équipe en marquant en désavantage numérique sur une belle échappée, mais les Chevaliers sont revenus forts grâce à un superbe jeu de Duquet, complété par Olivier Dubois, qui a complété la marque avec un septième but. Le gardien, Simon Boucher, a réalisé 24 arrêts dans la victoire.

Les 3 étoiles RDS: (tous des Chevaliers) Première étoile: Théo Lémieux Deuxième étoile: Émile Duquet Troisième étoile: Alexis Tanguay

Les Chevaliers, premier au classement général, joueront leur prochain match samedi le 2 octobre prochain, en visitant les Estacades de Trois-Rivières, 2e au classement, dès 16h.