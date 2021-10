Victoire en prolongation pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis ont remporté un match sur la route hier en défaisant en prolongation 2 à 1 les Estacades de Trois-Rivières au Centre Alphonse-Desjardins de l'endroit

Les locaux occupaient le premier rang du classement général de la ligue M18AAA en vertu de leur victoire de la veille face aux Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup au compte de 3 à 1. Cette victoire leurs donnaient un point d’avance sur les Chevaliers qui occupaient le 2e rang.

En première période, les Chevaliers étaient prêts pour ce premier vingt, ils ont bombardé le gardien Félix Hamel des Estacades avec 15 tirs pendant que Samuel St-Hilaire repoussait les deux lancers des Trifluviens. Notons que les deux équipes ont été très disciplinées puisque aucune pénalité n’a été accordé.

Les Estacades se voient offrir un avantage numérique en tout début de second engagement, Xavier Daigle est puni pour coup à la tête à 1.05. Seulement 10 secondes plus tard, Evan Courtois marque son 7e et ouvre le pointage pour les locaux. Près de 10 minutes plus tard, les Chevaliers répliquent eux aussi en avantage numérique par l'entremise de Noah Belles-Isles avec les aides de Tristan Giroux et Xavier Daigle, Le score est égal 1 à 1 en fin de deuxième.

Prolongation

Aucun des équipes n'a marqué en troisième période, les Chevaliers ont dirigé 12 tirs alors que les Trifluviens en décochaient 10. Prolongation

C'est finalement Eliott Simard, avec le 41e lancers des Chevaliers en prolongation, qui a joué les héros en marquant à 3:50. Les aides ont été accordées à Olivier Dubois et Xavier Daigle.

Avec cette victoire, les Lévisiens se retrouvent 2e au classement général, un point derrière leurs adversaires d'aujourd'hui, les Vikings de Saint-Eustache, qu'ils rencontrent à domicile à 14 h15.

Les trois étoiles RDS sont : Première étoile / Félix Hamel, gardien des Estacades; Deuxième étoile / Elliott Simard, Chevaliers; Troisième étoile / Félix Lacerte, Estacades.

Collaboration: Ari Cambouris