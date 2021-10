Une première femme dans le CA des Chevaliers de Lévis

Une première femme siègera à la table du conseil d’administration des Chevaliers de Lévis. Il s’agit de Janet Jones qui agira à tire de Vice-Présidente aux relations publiques et partenaires.

L’organisation est persuadée qu’elle sera un « atout extraordinaire » pour le club de hockey M18 AAA.

Son parcours

Après plusieurs années d’enseignement, Janet Jones s’est tournée vers la politique dans le but premier d’aider son prochain. C’est en joignant, en 2003, les rangs de l’équipe de la ministre de la Famille et de la Condition féminine, Carole Théberge, à titre d’attachée politique que tout a commencé. Quelques années plus tard, elle devient adjointe au cabinet du premier ministre du Québec, Jean Charest.

Impliquée depuis toujours dans son milieu, Janet Jones rejoint en 2009, l’équipe municipale de Lévis Force 10Danielle Roy Marinelli et remporte son pari. Elle est élue conseillère municipale du district de Christ-Roi et réélue par la population à trois reprises. En 2017, le maire, Gilles Lehouillier, la nomme au comité exécutif de la Ville de Lévis.

Mme Jones est beaucoup engagée dans son milieu au cours de ses 12 années de vie politique municipale et ses implications sont nombreuses. Que ce soit au conseil d’administration du Relais pour la vie de Lévis, à la Société canadienne du cancer, notamment au sein du comité pour la Jonquille, ou à la Société canadienne de la sclérose en plaques section Chaudière-Appalaches, Janet Jones a toujours su que l’implication citoyenne est un solide moyen de contribuer et de redonner à sa communauté.

Les convictions avant tout, elle participe à plusieurs campagnes de financement, entre autres, pour la Société du Grand Village et pour la Jonction pour elle. Sans compter les multiples comités auxquels elle a siégé au cours des années : membre du Club Rotary de 2004 à 2014, membre de la Légion royale canadienne filière 12 Alphonse Desjardins, membre du comité hybride Québec-Lévis de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, membre du comité golf pour la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

En plus d’être marraine de La Croix-Rouge Lévis, Janet Jones n’a jamais compté ses heures de bénévolat pour plusieurs organismes qu’elle chérit : la Fondation du Collège de Lévis, les Commandeurs de Lévis, le Carnaval de Québec, la Maison natale de Louis-Fréchette, le Centre de pédiatrie sociale, Convergence Action Bénévole et bien d’autres. Elle a aussi récemment fait partie du comité fondateur du Fonds philanthropique Valérie Garneau–Unis pour l’AMS de la Fondation Québec Philanthrope.