Cinq équipes pour les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges cette saison

Les Dragons de la polyvalente Saint-Georges ont actuellement cinq équipes de hockey dans le Réseau du sport Étudiant du Québec (RSEQ). Parmi ces équipes, le M13 D2, le M15 D2 et le M18 D2 évolueront dans des ligues provinciales.

Pour l’équipe Dragons M13 D2 qui rassemble des élèves de secondaire 1 seulement, c’est une toute nouvelle expérience dans la division 2 provinciale. L’entraîneur-chef Vincent Gagnon en sera également à sa première année dans cette ligue : « La ligue M13 D2 en était à sa première année en 2020-2021, mais il n’y a pas eu de matchs en raison de la pandémie. Pour cette raison, c’est difficile de se comparer et d’avoir des objectifs précis pour notre équipe. Chose certaine, il y aura beaucoup de compétition dans notre section, car nous affrontons des programmes de hockey réputés. »

Ses joueurs feront leur entrée en D2 provinciale le 8 octobre prochain, alors qu’ils affronteront l’école secondaire Samuel-de-Champlain.

L’équipe M15 D2 d’Alain Bouchard, compte beaucoup plus de joueurs d’expérience : « De nos gardiens jusqu’aux attaquants, notre équipe compte majoritairement des élèves de secondaire 3. » Avec la pandémie, il est difficile, après un an sans jouer, de déterminer des objectifs pour l’équipe.

« Avec la pause du hockey en 2020-2021, nos joueurs ont pratiqué mais n’ont pas connu de réel compétition. Ça prendra quelques semaines avant de retrouver de la cohésion et de l’exécution en tant qu’équipe. »

Les Dragons M15 D2 commenceront leur saison à domicile en recevant l’école secondaire la Camaradière le 12 octobre au centre sportif Lacroix-Dutil.

L’équipe M18 D2 des Dragons sera composée de joueurs de secondaire 4 et 5. L’entraîneur-chef, Steeve L’Heureux a remarqué que ses joueurs ne manquaient pas de dynamisme et étaient très motivés depuis le début de l’année scolaire.

« Ça fait plus qu’un an et demi que ces gars-là n’ont pas joué de matchs à 5 contre 5 dans l’uniforme des Dragons. C’est évident que le hockey leur a manqué. On veut être une équipe de caractère. Je connais le niveau de jeu du M18 D2 et il faudra travailler fort à tous les entraînements et tous les matchs si on veut compétitionner avec les équipes de notre section. »

Le 8 octobre, les Dragons M18 D2 se mesureront à l’école secondaire de La Seigneurie pour commencer leur saison 2021-2022.

Les Dragons hockey ont également une équipe Cadet D3 et une autre de Cadet D4. Ces joueurs de secondaire 2 et 3 joueront dans les ligues régionales du RSEQ Chaudière-Appalaches.