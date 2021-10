Victoire en match d'ouverture pour Beauce Mitsubishi de Saint-Georges

C'est hier soir, devant 150 spectateurs, sur la glace Canam du Centre Sportif Lacroix-Dutil qu'a eu lieu le match d'ouverture de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac.



L'équipe Beauce Mitsubishi de Saint-Georges recevait le club Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem. Saint-Georges l'a emporté par la marque de 3 à 2.

Les pointeurs pour Beauce Mitsubishi ont été Alexandre Auclair (2 buts), Marc-Antoine Doyon (1 but) alors que Frédérik Lefebvre, Olivier Groleau, Samuel Larivière, Thomas Jolin, Xavier Bélanger et Olivier Bérubé ont chacun récolté une passe.



Pour Saint-Éphrem, Nicolas Roy et Mathieu Boucher se sont partagés les points alors que Jordan Fecteau a été crédité d'une passe.

Lors de ce premier match de la saison, il y a eu présentation des joueurs et des partenaires.

On a aussi procédé à la traditionnelle mise au jeu protocolaire avec sur la photo de gauche à droite: Charles-Éric Vallée président Association Joueur Hockey Mineur St-Georges, Éric Lessard, directeur général, Rona Centre de Rénovation André Lessard, Serge Thomassin, maire suppléant de Ville St-Georges, David Lessard, directeur adjoint, Beauce Mitsubishi, Chantal Roy, agente d'entreprises, Promutuel et Yves Walsh, directeur général, Junior A Beauce Mitsubishi de St-Georges avec les capitaines Alexandre Auclair (chandail rouge) et Alex Bureau (chandail blanc).

Avec la collaboration d'Yves Walsh.