« Ça marche Doc! » sera au Sentier de la rivière Osgood le 16 octobre

Dans le cadre du projet Ça marche Doc!, la municipalité de Kinnears’ Mills et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches invitent toute la population à une marche le 16 octobre, à 10 h, au départ du sentier de la Rivière Osgood, à Kinnears’ Mills.

Ce projet qui vise à faire connaître les liens entre l’environnement urbain et la santé dont fait partiele CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi que les quatre établissements de santé et de services sociaux de la rive nord.

Pour participer, inscrivez-vous par Internet en cliquant ici. Prière de noter que la marche aura lieu beau temps, mauvais temps.

Le projet Ça marche Doc!, lancé en septembre 2016, offre des marches hebdomadaires, tous les samedis matin, d’octobre à mai.

Un expert de la santé accompagne les citoyens dans une courte marche durant laquelle on s’intéresse aux éléments sains et malsains de notre environnement. Ces marches éducatives et interactives sont une belle façon de sedivertir tout en prenant soin de soi.