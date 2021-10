Une fin de semaine difficile pour l'Assurancia Junior AA

Ce fût une fin de semaine pas très glorieuse pour l'équipe de l'Assurancia Junior AA qui a dû faire face à deux défaites.

Vendredi soir, l’Assurancia recevait la visite du cité construction de Disraëli. Ce ne fut pas une soirée facile pour les locaux qui se sont incliné par la marque de 4-2. Le match a été marqué par plusieurs pénalités et blessures.

L’Assurancia n’a jamais été capable de trouver son rythme avant la troisième période, mais c'était trop peu trop tard. Zachary Talbot et Felix Labbé ont marqués pour les locaux.



Samedi soir, c’est avec un effectif réduit que l’Assurancia visitait le Lafontaine de Bellechasse à St-Anselme. En fin de première période, David Drouin crée l’égalité 1-1 avec son premier de la saison. Le vent tourne de coté en deuxième alors que le Lafontaine inscrit 4 buts dont 2 en avantage numérique. Cedric Poulin et Samuel Larochelle vont marquer pour l’Assurancia afin d’entrer au vestiaire en retard 5 à 3. Lafontaine va inscrire un autre but en avantage numérique en début de troisième avant de se redonner deux buts d’avance pour mener 7 à 3. Arguin et Labbé vont finalement redonner un vent d’espoir à l’Assurancia qui s’inclinera 7 à 5.



Leur prochain match se jouera vendredi 22 octobre lorsqu'ils rendront visite aux Bulldogs de St-Joseph.

Avec la collaboration de Robert Villeneuve.