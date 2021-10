Chloé Grondin devient la première femme de l’écurie M3 Racing Team

La Beauceronne Chloé Grondin devient la première femme à joindre l’écurie M3 Racing Team pour la saison 2022, vient d'annoncer l'organisation par voie de communiqué de presse.

Âgé de 14 ans seulement, la jeune femme de Saint-Georges participera à sa 2e saison dans la classe Sport Compact amateur comme 3e pilote de l’écurie de développement

« Son talent, son charisme, sa détermination et son sang froid ont fait d’elle un choix par excellence pour les propriétaires de M3 Racing Team », ont fait savoir les responsable de l'équipe de course automobile, qui est soutenue par Dry Shine et Fromagerie Victoria.

Rappelons que le 29 mai dernier, sur l’ovale de Vallée-Jonction, Chloé Grondin est devenue la première femme à remporter une victoire dans la classe Nascar Sport Compact Amateur.

Qui est-elle?

La passion des courses de Chloé est sans aucun doute liée de près à l’implication de son père, Tommy Grondin, dans le monde des courses automobiles. Équipier à ses heures, il a aussi été directeur technique de l’Autodrome Chaudière pendant 3 ans. C’est là que l’amour des courses et de l’adrénaline qu’elles lui procurent est né pour Chloé.

Elle prend le volant pour la première fois en 2017 alors que l’Autodrome Chaudière débute la classe Slingshot. Roulant habituellement sur la terre, l’agilité de Chloé se remarque dès ses premières courses. Terminant à de nombreuses reprises sur le podium tout au long de la saison, Chloé développe ses réflexes de pilotes.

La saison suivante, elle poursuit son cheminement à bord de sa voiture Slingshot #32 mais cette fois sur terre battue. Elle participera à plusieurs programmes sur l’ensemble des pistes du Québec. Elle termine à de nombreuses reprises sur le podium dans la classe Slingshot Jr.

C’est en 2019 que Chloé remporte sa première victoire en carrière à l’Autodrome Drummond. Un accomplissement qu’elle attendait avec impatience.

Lors de la saison 2020, Chloé connait sa meilleure saison sur terre battue remportant une épreuve en Slingshot Senior à L’Autodrome BSL.

La saison 2021 lui apporte un nouveau défi qu’elle relève avec brio. Travaillant d’arrache-pied lors de l’hiver, son père Tommy, aidé d’amis du monde des courses, lui monte un Sport Compact Amateur et c’est le 29 mai 2021 que Chloé participe à son 1er programme.

Une journée qui restera gravé au cœur de son père qui, remplie de fierté, voit sa fille remporter l’épreuve à sa 1ère présence dans cette classe. Une victoire qui marquera l’histoire étant la première femme à aller chercher la victoire dans cette classe.

Malgré le fait que sa saison est entachée par le bris du moteur de sa voiture pour les deux derniers programmes, elle termine au 1er rang des recrues et 3e au classement général. Chloé s’impose parmi les meneurs tout au long de la saison terminant à chaque épreuve dans le top 5. En plus de sa victoire au 1er programme, elle en obtient une seconde et termine à une reprise en 3e position.

Solide de l’expérience qu’elle a pris en piste, en plus des nombreuses heures de pratique qu’elle a effectué, Chloé sera de retour en Nascar Sport Compact Amateur pour la saison 2022 et sera une fière représentante de l’écurie M3 Racing Team. Son objectif : remporter le championnat. Un défi qui ne sera pas de tout repos vu le calibre de pilotes présents.

Tous les partenaires ainsi que les membres de l’écurie M3 Racing Team désirent souhaiter une excellente saison à la jeune pilote.

Avec la collaboration de Marie-Claude Levasseur, relationniste.