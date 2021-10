Le pilote Elliot Labbé-Pelletier sélectionné par M3 Racing Team

Le cinquième pilote de l’écurie M3 Racing Team, sélectionné pour la saison 2022, sera Elliot Labbé-Pelletier, un jeune résident de Scott.

Il participera à sa 5e saison dans la Série Mini Sportsman Fromagerie Victoria.

Suivant les traces de son oncle, Olivier Labbé-Pelletier, Elliot a définitivement passé sa petite enfance sur les pistes du Québec. C’est à l’âge de 7 ans qu’il prend le volant pour la première fois de sa voiture 110Jr avec la Série Mini Sportsman. Devenir pilote est un rêve qu’il chérissait depuis qu’il était tout petit.

Plusieurs se souviendront de son premier programme où il avait happé le mur solidement; un début qui a mis à rude épreuve la confiance d’Elliot.

Décrit par ses pairs comme persévérant et avec un excellent esprit sportif, le jeune pilote n’a jamais baissé les bras et a repris de l’assurance de saison en saison. D’ailleurs, ses qualités derrière le volant et son attitude en piste et hors-piste lui ont valu d’être le premier récipiendaire du prix Samuel Charland en 2019.

Lors de la dernière saison, c’est un pilote plus confiant et très à l’aise au volant de sa voiture que nous avons eu la chance de voir en piste. Montant à six reprises sur le podium, dont deux victoires, Elliot a remporté son premier championnat à l’âge de 11 ans.

Avec la collaboration de Marie-Claude Levasseur, relationniste M3 Racing Team.