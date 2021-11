Championnats de patinage artistique à Sainte-Marie

Plusieurs championnats de patinage artistique ont lieu dès aujourd’hui et pour toute la fin de semaine, au centre Caztel de Sainte-Marie, afin de sélectionner les athlètes qui représenteront le Québec aux Championnats nationaux 2021-2022.

Ainsi, les catégories à l’épreuve sont les dames, les messieurs, les couples et les danses. Chacune d’entre elles a quatre sous catégories que sont pré-novice, novice, junior et senior.

Les compétitions ont commencé dès 8h ce matin et se tiendront jusqu’à 21 h 30 ce soir, demain ce sera approximativement les mêmes horaires. Quant à dimanche, les représentations commenceront vers 8h le matin pour se terminer vers 16h.

Notons que la suite des épreuves sera le Défi de Patinage Canada 2022 qui aura lieu du 1er au 5 décembre 2021 à Régina, en Saskatchewan puis les Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2022 qui se tiendront du 6 au 13 janvier 2022 à Ottawa, en Ontario.

Pour assister à l’événement

Il est possible d’assister à l’événement puisque le centre Caztel peut désormais accueillir du public à pleine capacité. Bien entendu, le port du masque reste obligatoire en tout temps et le passeport vaccinal doit être valide pour les personnes de 13 ans et plus.

Les spectateurs peuvent acheter un billet valable une journée sur une ou deux des glaces de l’établissement, Desjardins ou Placide Poulin. Le prix varie entre 2,50 $ et 10 $ par jour.