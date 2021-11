Hockey: fin de semaine mitigée pour les Condors

L'équipe de hockey du Cégep Beauce-Appalaches, les Condors, a connu une fin de semaine intense avec une victoire et une défaite.

Victoire de 11 à 3 face aux Inouks de Granby

Les Condors ont pu prendre leur revanche contre les Inouks de Granby vendredi dernier. Rappelons que le 16 octobre dernier, les adversaires avaient remporté le match par la marque de 5 à 3.

Vendredi soir, il n’aura fallu que neuf secondes pour que Louis-Daniel Miville brise la glace à son premier match de la saison alors que Jérémy Bourdeau a remporté la mise au jeu initiale. Quelque 87 secondes plus tard, c’est Alexandre Lamarre qui complète une superbe pièce de jeu de Samy Paré et Julien Létourneau.

Granby a réduit l’écart à 2-1 grâce à Alexandre Caron, mais la deuxième moitié de la première période fut fatale pour les Inouks. Charles-Étienne Hébert et Julien Létourneau ont marqué en avantage numérique en moins de deux minutes et Hébert en rajoute en fin de première avec ses 12e et 13e de la saison pour compléter son tour du chapeau en première période. Celle-ci s’est donc terminée 6 à 1 et les Condors ont eu l’avantage avec 16 tirs au but contre 13 pour Granby.

En deuxième période, Jovan Audet se sert bien de sa vitesse pour traverser la patinoire avant qu’Alexandre Lamarre crée un revirement avant de remettre à William Lepage, qui trouve Audet seul dans l’enclave, pour enfiler son 3e de la saison. Le gardien William Gagné s’est illustré à quelques reprises avec des arrêts clés alors que l’adversaire se présentait seul devant lui. Louis-Daniel Miville a utilisé sa puissance pour battre d’un tir précis le gardien Provencher et inscrire son 2e de la soirée. C’était alors 8 à 1 pour les Beaucerons qui ont tiré 12 fois en 2e contre 10 pour Granby.

La troisième période ressemblait aux deux premières. William Lepage avec son 4e, Charles-Étienne Hébert a ajouté un 4e but à sa fiche personnelle qui en compte maintenant 14 depuis le début de la saison. Louis-Daniel Miville a complété son tour du chapeau en avantage numérique alors qu’il récupère le retour de lancer de Louis Nadeau. Les Condors ont semblé relâcher un peu en fin de partie, ce qui a permis aux Inouks d’inscrire deux buts dans une cause perdante.

L’avantage numérique des Condors a été efficace avec trois buts en six occasions, William « Win » Gagné a récolté sa 10e victoire de la saison avec 35 arrêts sur 38 lancers, ce qui le place au premier rang des gardiens pour les victoires et le pourcentage d’arrêts, il est aussi dans les meneurs pour la moyenne de but allouée.

Charles-Étienne Hébert avec 4 buts, Charles-Édouard Drouin avec 4 passes, Louis-Daniel Miville avec 3 buts, Julien Létourneau avec 1 but et 2 mentions d’aides, Samy Paré avec 3 passes et Dylan Champagne avec 3 mentions d’aides ont été les meneurs offensifs chez les Condors.

Défaites face à l'Everest de la Côte-du-Sud

Après cette étincelante victoire, les Condors se sont fait jouer la même médecine 36 heures plus tard. L’Everest de la Côte-du-Sud joue du très bon hockey depuis quelques matchs et ils se sont présentés avec la ferme intention de repartir avec les deux points. Ce fut une partie à sens unique, ils sont maintenant à 5 points des Condors, deuxième de la division Est.

À mi-chemin en première période, L’Everest ouvre la marque par l’entremise du vétéran de 20 ans, Alex Labbé qui inscrit ses 13e et 14e avec 24 secondes d’intervalle avant que Raphaël Tremblay inscrive son premier en carrière dans la LHJAAAQ. En 93 secondes, c’était 3-0 pour les visiteurs.

Julien Létourneau a bien tenté de ramener le pointage avec son 17e de la saison, mais 79 secondes plus tard, c’est Jacob Lavallée qui redonnait trois buts d’avance à son équipe. En deuxième période, Zacharie Dumas et Mathieu Thibault ont marqué pour porter le pointage à 6-1.

Le mal était fait, les hommes de Bruno Guay ont repris là où ils avaient laissé avec 3 buts en 3e. La réplique est venue de Charles-Édouard Drouin en avantage numérique. L’Everest l’emporte 9 à 2 et ils ont dominés aux tirs au but avec 42 contre 36 pour les Condors.

Les Condors ont marqué un but sur 8 avantages numériques et n’ont rien accordé à 4 contre 5 en quatre occasions. Zacharie Dumas pour l’Everest et Charles-Étienne Hébert pour les Condors ont été les étoiles du match.

Les Beaucerons tenteront de se reprendre vendredi alors qu’ils seront à Princeville, avant de recevoir la visite des Inouks le samedi 13 novembre dès 19 h 30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil.