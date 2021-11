Les Condors hockey se serrent les coudes et remportent la victoire

Après avoir subi la pire défaite de leur jeune histoire, les joueurs des Condors hockey se sont serrés les coudes et ont remporté leur match d'hier soir face au Titan de Princeville avec un score de 6 à 4.

La première période s’est déroulée à vive allure et c’est d’ailleurs Samy Paré qui ouvre la marque après avoir traversé la patinoire à toute vitesse. Il bat le gardien Larue avec un puissant tir du poignet pour son 11e de la saison. Le capitaine du Titan, Nicholas Beauvillier, s’en est pris à Paré alors que celui-ci allait célébrer avec ses coéquipiers. Les Condors ont donc repris l’action en avantage numérique. Les cinq joueurs ont fait payer cher l’indiscipline lorsqu’Alexandre Lamarre a remis à Jacob Bernard qui effectue un puissant tir passe pour Charles-Étienne Hébert qui ne rate pas une telle occasion. Juste avant de retraiter au vestiaire, William Lepage et Jovan Audet ont mis les efforts nécessaires pour alimenter Charles-Édouard Drouin qui s’est présenté seul devant Larue et l’a déjoué d’une feinte magistrale.

Le Titan est sorti plus fort en deuxième période et a eu le dessus au niveau des tirs au but (9-5). Les deux équipes se sont échangé un but, Charles-Étienne Hébert avec son deuxième du match et son 16e de la saison avait donné quatre buts d’avance avant que Matis Nolette réduise l’écart avec son 3e.

Samy Paré a inscrit son deuxième du match en début de troisième période sur une descente à 4 contre 2. C’est le Titan qui a inscrit les trois buts suivants, Olivier Buissière et Philippe Lecours avec deux, ont ramené le pointage à un but d’écart. Lecours a marqué son deuxième du match (17e) alors qu’ils évoluaient à 6 contre 4. Jacob Bernard a mis le match hors de portée avec un tir par la bande qui a terminé sa course dans une cage déserte.

William Gagné a obtenu sa 11e victoire de la saison avec 25 arrêts sur 29 lancers. Les Condors ont tiré 33 fois sur Philippe Larue qui a cédé à cinq occasions. Les Beaucerons ont réussi un but en avantage numérique sur cinq occasions tandis que le Titan a marqué une fois sur six occasions.

Changement de génération ce soir

Ce soir à 19 h 30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil, les anciens joueurs des Condors aux débuts des années 1980 seront présent pour passer le flambeau aux nouveaux Condors. Ceux-ci effectueront notamment la séance d'échauffement avec les chandails de match de la dernière édition des Condors dans les années 90.

Notons que les photos souvenirs de l’équipe qui étaient affichées en dessous des nouveaux gradins, sont maintenant à l’entrée du vestiaire des Condors fraîchement rénové.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.