Une défaite bien plus coûteuse qu’un point

Sur ce début de saison difficile des Canadiens de Montréal, l’excuse facile des nombreuses blessures peut se mettre de la partie. Cependant, ce n’est pas faux pour autant. Que ce soit Carey Price, Shea Weber, Joel Edmundson, Mathieu Perreault ou Jonathan Drouin, la liste est longue, très longue.

Cette semaine, le Tricolore conclut son meilleur bilan de la saison, avec quatre points sur une possibilité de six, en plus d’une fiche de 1-0-2. C’est une semaine sans défaite en temps règlementaire, pour la troupe de Dominique Ducharme.

Malheureusement, une tuile est tombée du plafond du Canadien. Durant le match de samedi contre les Red Wings de Detroit, Dylan Larkin des Wings a été poussé par Jeff Petry et a atterri, en pleine vitesse, sur Jake Allen.

Sur le coup, Allen ne semblait pas trop sonné et a repris la partie sans se poser de question. Toutefois, le protocole des commotions cérébrales a forcé le gardien à quitter vers le vestiaire, avant de définitivement annoncer que son match était terminé.

Le Québécois Samuel Montembault a pris sa place devant la cage du CH, mais il n’a pu guider le navire adéquatement et le bleu-blanc-rouge s’est avoué vaincu en prolongation, par la marque de 3 à 2. Montembault a cédé trois fois sur 22 tirs et les efforts du Canadien pour obtenir un deuxième gain d’affiler ont échoué.

Question de tourner le fer dans la plaie, les réseaux sociaux du Canadien ont annoncé avoir rappelé le gardien Cayden Primeau du Rocket de Laval. Primeau voyagera directement jusqu’à Boston pour le prochain match, ce qui signifie que le numéro 34 sera absent plus longtemps que prévu.

Tout ce qu’il y a à dire, c’est quel dommage! Allen, avouons-le, permet aux Glorieux de poursuivre la saison de manière aussi potable soit-elle. D’autant plus que le match appartenait clairement au Canadien, avant que l’ancien portier des Blues de Saint-Louis ne soit blessé par un solide contact.

En se concentrant sur le positif, les joueurs de soutien se sont beaucoup illustrés dans ce troisième duel contre Detroit. Chris Wideman a conclu sa soirée au Michigan avec un but et une passe. De plus, Artturi Lehkonen a réalisé un jeu spectaculaire sur le but du défenseur, avec une passe à l’aveuglette, par terre sur la glace.

Du côté de Ryan Poehling, on parle d’un premier but dans la LNH en deux ans, ce qui est un beau signe de patience et de persévérance dans son cas. Micheal Pezzetta a réussi un premier point en carrière, dans ce but de Poehling.

Le prochain duel est prévu aujourd'hui au Massachusetts, contre les Bruins de Boston. On ne sait pas encore qui sera le gardien partant pour Montréal, mais vu la performance de Montembault à Detroit, il est fort possible que Primeau ait un premier départ cette saison et un septième en carrière.

En collaboration avec Mathieu Bouchard