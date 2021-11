Quelques erreurs qui font mal au Cool FM

Avant de partir pour une grande croisade sur la route, le Cool FM recevait l’Assurancia de Thetford au Centre Sportif Lacroix-Dutil ce vendredi 12 novembre.

Le Cool FM a fait quelques erreurs et a eu quelques malchances qui ont permis à la troupe de Bobby Baril de vaincre celle de Serge Forcier par la marque de 5-1.

La première période se déroule très rapidement avec beaucoup de jeux en zone neutre. Cependant, coup de théâtre en fin de période alors que le Cool FM profite de l’avantage numérique. En seulement 30 secondes, Saint-Georges tire 4 fois et marque un but. Keven Cloutier prend un tir du cercle de mise au jeu et le rebond arrive sur la palette de Pierre-Luc Veillette qui complète facilement.

La deuxième période est une vraie catastrophe. Sébastien Auger est laissé à lui même chez le Cool FM. D’abord, un défenseur de Saint-Georges coupe une passe transversale, mais du fait, redirige la rondelle dans son filet. Peu de temps après, un joueur du Cool FM trébuche en zone offensive ce qui donne un surnombre à Thetford, duquel Christophe Losier marque d’un tir précis. Dans le même court espace de temps, Pierre-Maxime Poudrier tente une passe que dévie sur la jambière de Auger, puis sur la culotte d’un défenseur et termine dans le filet. Seul moment de réjouissance dans la période, lorsque Dave Hamel sert une sévère correction à Thomas Bellemare. La foule lui réserve un chaleureux applaudissement. Près du dernier quart de la période, Thetford fait 4-1 alors qu’ils se voient accorder la chance de s’amener en 3 contre 1. C’est Nicolas Larivière qui met la touche finale.

Thetford recommence fort en troisième période. En avantage numérique, la passe de Joey Ratelle devant le filet touche à Maxime Lecours et dévie vers le fond du filet. En fin de match, les esprits s’échauffent et Mathieu Nadeau affronte Nicolas Larivière au bout des poings. Après une bonne frappe de Nadeau, le combat s’étire, mais sans autres coups sérieux. Le match se termine peu après par la marque de 5-1.

Les avantages numériques : Saint-Georges 1/4, Thetford 1/3

Les tirs : Saint-Georges 24 24 (10-4-10), Thetford 25 (6-11-8)

Les trois étoiles

1- Nicolas Larivière THE (1b 2p)

2- Alexandre Goulet THE (1b 1p)

3- Pierre-Maxime Poudrier THE (1b 1p)

Le Cool FM part sur une croisade de trois matchs sur la route, dont deux fois à Sorel et une fois à Jonquière.

Avec la collaboration de Samuel Busque, directeur des communications du Cool FM.