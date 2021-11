Football: Les Condors en finale du Bol d’or

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches seront de la finale de la division 3 qui aura lieu ce samedi 20 novembre à 18 h au Cégep de Thetford. Ils ont fièrement mérité leur laissez-passer pour le Bol d’or lors du match de la demi-finale contre les Triades de Lanaudière.

L’équipe beauceronne a offert toute une performance aux partisans, venus nombreux pour l’occasion. Malgré un retard de 17 points au retour de la demie, les Condors ont effectué une belle remontée pour prendre l’avance dans le match.

« On a fait ce qu’il fallait, autant offensivement que défensivement pour reprendre l’avance. Encore une fois, on a des joueurs qui se sont démarqués, pensons à William Laroche Morin qui a effectué deux interceptions en deuxième demie. La pression était grande pour ce joueur qui n’a pratiquement pas joué de la saison en raison de blessures. William McDuff Dassylva a aussi fait des jeux importants. En deuxième demie, notre équipe se ressemblait plus; offensivement on avait un meilleur contrôle du ballon, et défensivement, on a fait des jeux opportuns », a souligné Marc Loranger, entraîneur-chef. Le match s’est terminé avec un pointage de 36-31 à l’avantage des locaux.

Les Condors affronteront les Gaillards du Cégep de Jonquière lors de la finale du Bol d’or. De leur côté, ceux-ci ont remporté leur duel contre le Cégep d’Ahuntsic avec un score de 40-26. Il s’agira donc d’une finale de deux équipes provenant de la section Nord-Est, les Condors ayant déjà croisé le fer à deux reprises avec l’équipe de Jonquière durant la saison régulière. « Jonquière est une équipe expérimentée qui a su faire face à l’adversité en remportant son match de demi-finale sur la route, » a ajouté l’entraîneur-chef des Condors.

Il faut retourner en 2011 alors que les Condors du Cégep Beauce-Appalaches avaient été de la finale de la division 2 contre le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy. L’équipe beauceronne s’était inclinée contre leur adversaire 19-0. Si les Condors remportent les grands honneurs samedi prochain, il s’agira d’un premier bol d’or depuis 1988.

Les partisans beaucerons sont invités en grand nombre à faire la route jusqu’à Thetford pour encourager leur équipe. Le passeport vaccinal est obligatoire pour assister à l’événement.