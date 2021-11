Le 43e Gala du mérite Sportif Beauceron sous la présidence d'honneur de Rosaire Sylvain

Le 9 avril prochain, Rosaire Sylvain agira à titre de président d’honneur pour la 43e année du Gala du mérite Sportif Beauceron.

L’événement se déroulera au Centre Caztel à Sainte-Marie.

M.Sylvain, originaire de Sainte-Marie, a remis un chèque de 20 000 $ à l’organisme suite à la vente de son livre « Une épopée beauceronne », qui relate l’histoire de la Ligue de Beauce de 1920 à 1986.

Ancien gardien de but de la Ligue de Beauce, Rosaire Sylvain est un véritable passionné de hockey. Enseignant en éducation physique pendant 33 ans, à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, il a participé à 3 camps de hockey professionnel avec les Nordiques de Québec de l’AMH et les Jaros de Beauce de la ligue Nord-Américaine. Il a également enseigné aux gardiens de but pendant 43 ans, à l’École Professionnelle de Hockey du Québec.

L’année dernière, les organisateurs avaient été obligés d’annuler la soirée à 48 h de sa tenue. Heureusement, ils ont pu la reprendre en format virtuel en août 2020.

Cette année, le comité tient à jumeler les performances des nominés sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021.

Procédure des mises en candidature

Il est maintenant possible de remplir le formulaire de mise en candidature pour les performances réalisées en 2020 et 2021, et ce, jusqu’au 9 janvier 2022.

Pour vous inscrire en ligne, allez sur le site web www.meritesportifbeauceron.com/fr/inscription. Si vous avez des questions pour les candidatures, vous pouvez contacter François Talbot, coordonnateur du gala, par courriel à [email protected]