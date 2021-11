Première défaite cette saison à domicile pour les Chevaliers

Le Phénix du Collège Esther-Blondin a fait subir un premier revers de la saison à domicile aux Chevaliers alors que le match s’est terminé 2-1 en tir de barrage.

Les visiteurs ont amorcé le match en lion. Ils ont dominé 12-6 au chapitre des lancers en première période. En entrevue après le match, le gardien du Phénix, Mathis Fernandez a mentionné qu’il est toujours très motivant de rencontrer les meneurs du classement général. Le cerbère du Phénix a d’ailleurs mérité la première étoile de la rencontre. Les Chevaliers peuvent se considérer chanceux de d'avoir retraiter au vestiaire après le premier vingt à égalité 0-0 grâce aux belle performance de Simon Boucher.

En deuxième période, les représentants de Chaudière-Appalaches manquent une belle occasion d’inscrire leur premier but du match. Ils sont incapables de marquer lors d’un avantage numérique de 4 minutes.

Les visiteurs comptent les premiers en début de troisième période. Alexandre Guy fait dévier le lancer de Tomas Lavoie. La réplique vient du bâton de Thomas Desruisseaux à 9:53, son lancer bat le gardien du côté du bâton. Après 60 minutes de jeu, la partie est égale 1-1.

En prolongation, les Chevaliers manquent de discipline et écopent de deux pénalités. Les joueurs de Pier-Luc Giguère doivent jouer à court d’un joueur pendant 4 des 5 minutes que dure la prolongation. Encore une fois, Simon Boucher garde son équipe dans le match grâce à de bons arrêts. Nous aurons besoin de la fusillade pour connaître les gagnants. Damond Englehutt et David Fournier réussissent à marquer tandis que du côté des lévisiens, Justin Breton et Olivier Houde ont échoué. Malgré la défaite, les Chevaliers récoltent un point au classement.

Les 3 étoiles RDS sont :

1- Mathis Fernandez, Gardien du Phénix

2- Simon Boucher, Gardien des Chevaliers

3- Thomas Desruisseaux, des Chevaliers

Un texte d'Yvan Delisle.