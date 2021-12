Quatre médailles pour les judokas de Judo Beauce

La fin de semaine dernière, huit athlètes du programme sport-études ont participé au tournoi provincial de développement de Repentigny. Parmi eux, 4 recrues U14 ont eu, pour la première fois, l’opportunité de se mesurer aux autres judokas de la province.

Avec la pandémie, les judokas de première secondaire s’étaient vus éloignés des tatamis. Cela n’a pas empêché deux Beaucerons de monter sur le podium. Il s’agit de Jérémy Giroux et Landon Lessard dans la catégorie U14-46kg. Ils ont partagé respectivement la médaille d’or et celle d’argent. Nathanaël Enkirche et Édouard Soullières-Fabre en ressortent aussi gagnants d’une nouvelle expérience officielle de combat.

Chez les U16, Leah Michaud et Charline Bourque ont toutes les deux dominé leur catégorie respective en remportant tous leurs combats pour décrocher l’or. Bien qu’âgée de 14 ans, Charline s’est retrouvée à affronter les U18 le dimanche. Elle a enchainé des victoires par ippon contre ses rivales et s’est ainsi offert une deuxième fois la première marche du podium. La délégation beauceronne a pu profiter des précieux conseils de leurs entraîneurs : Sylvain Michaud, entraîneur-chef lors des sorties de nos athlètes et Éric Giroux, assistant-entraîneur.

Dès le mois de janvier, tous les judokas du club se retrouveront à nouveau sur les tatamis. Les élèves du programme sport-études clôtureront leurs activités de l’année 2021 avec l’opportunité de participer à un stage d’hiver de Judo Québec avec les Olympiens Arthur Margelidon et Ecaterina Guica (deux des Québécois ayant pris part aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021) au centre Pierre-Charbonneau à Montréal, du 17 au 19 décembre.