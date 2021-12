Deux gains pour les Éperviers et le Giovannina

La Ligue de hockey Côte-Sud – Coors Light prend un congé bien mérité pour la période des Fêtes.

Cinq des six parties initialement prévues ont eu lieu au cours du dernier week-end et l’action reprendra les 7 et 8 janvier prochains.

Rappelons que la rencontre du vendredi 17 décembre devant opposer le Famili-Prix de Saint-Joseph au Décor Mercier de Montmagny a été reportée à la suite du décès de Patrick Cyr, de l'équipe du Famili-Prix, qui a perdu lors d’un tragique accident de la route survenu le jeudi 16 décembre.

La direction ainsi que toutes les équipes du circuit s’unissent une fois de plus pour offrir leurs plus sincères condoléances à la famille de M. Cyr, ainsi qu’à tous ses coéquipiers, à la direction et aux partisans du Famili-Prix.

Soulignons que des cérémonies en l’honneur de Patrick Cyr ont été tenues avant les différentes rencontres présentées au cours du week-end.

Les Éperviers l’emportent à domicile

Le dernier week-end d’activités s’est amorcé le jeudi 16 décembre avec la présentation du premier match d’une série aller-retour opposant le Plastiques Moore de Saint-Damien aux Éperviers à l’aréna de Saint-Charles. Un tour de Jessy Croteau a conduit les Éperviers à un gain de 4-2.

Ian Chabot a ouvert la marque pour le Plastiques Moore à 12:48 en première, mais Jessy Croteau a égalé la marque avec son premier du match à 18:51, avant de donner les devants aux locaux dès la 48e seconde de la période médiane. Jimmy Trahan a inscrit le 2e filet des siens à 13:05, mais Bryan Groleau, avec ce qui allait s’est avéré le but vainqueur, a permis aux Éperviers de terminer la période avec une avance de deux buts, alors qu’il trompait la vigilance du gardien adverse à 19:40.

Jessy Croteau a concrétisé la victoire des Éperviers en inscrivant son 3e du match tôt en début de troisième. Soulignons que Saint-Charles a dominé 45-27 au chapitre des tirs au but.

Victoire écrasante du Giovannina

L’action reprenait dès le lendemain avec un calendrier de rencontres, dont deux seulement ont eu lieu pour les raisons mentionnées précédemment.

À Sainte-Marie, des doublés de Charles Bêty et William Dumont ont conduit le Giovannina à un gain écrasant de 8-2 sur le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli.

Samuel Landry et William Dupont ont donné les devants 2-0 au Giovannina en première, puis Anthony Dumont et Alexis Guillemette ont doublé cette avance avec deux buts en 13 secondes en début de deuxième. Louis-Charles Hallé a rétréci l’écart à 4-1 en inscrivant le premier filet du Pavage Jirico à 6:23, mais Charles Bêty a redonné l’avance de quatre buts au Giovannina à 18:53.

Denis-Alexandre Nadeau a inscrit le deuxième but du Pavage Jirico en début de troisième, mais les visiteurs se sont assurés de tuer tout retour dans l’œuf des visiteurs en inscrivant trois buts sans réplique par la suite, soit ceux de Félix-Antoine Chabot, William Dumont et Charles Bêty, son deuxième de la partie. Soulignons également la belle performance de quatre passes pour Jason Breton du Giovannina qui a dominé 30-24 pour les tirs au but.

Deux en deux pour les Éperviers

Quarante-huit heures après avoir vaincu le Plastiques Moore à l’aréna de Saint-Charles, les joueurs des Éperviers se rendaient à l’aréna J.E. Métivier le samedi 18 décembre pour le deuxième match de la série aller-retour entre les deux équipes. Un tour du chapeau de Dylan Asselin-Racine a permis aux Éperviers de signer un deuxième gain de suite contre leurs adversaires de la route 279, cette rencontre se terminant par la marque de 5-1.

Dylan Asselin-Racine et Jacob Desjardins ont donné les devants 2-0 aux Éperviers en première et Charles Dulac-Simard a rétréci l’écart 2-1 en inscrivant le seul filet de la période médiane à 12:39.

Les visiteurs ont explosé avec trois filets en troisième, dont deux d’Asselin-Racine qui a complété son tour du chapeau avec des buts à 2:16 et 4:27. Daniel Godbout a inscrit le dernier filet des vainqueurs lors d’un avantage numérique à 17:52.

Derniers matchs de 2021

La première tranche du calendrier 2021-2022 s’est conclue le dimanche 19 décembre avec les deux dernières rencontres de l’année 2021 présentées à Sainte-Marie et Saint-Gilles de Lotbinière.

Au Centre Caztel de Sainte-Marie, dans un premier temps, le Décor Mercier de Montmagny et le Giovannina se sont livrés un duel offensif remporté par les Mariverains au compte de 8-5. Félix-Antoine Chabot a mené l’attaque des vainqueurs avec un but et trois passes, son coéquipier Charles Bêty enregistrant un doublé dans cette victoire.

Pas moins de huit buts ont été inscrits par les deux équipes en première, dont cinq par les locaux, soit ceux de Charles Bêty, Greg Gauthier, Nicolas Létourneau, Samuel Landry et William Dumont. Étienne Blais, Louis David Bourgault et Jérémie Thibault ont assuré la réplique du Décor Mercier.

Après une deuxième période sans buts, les locaux ont marqué à trois reprises contre deux pour le Décor Mercier en troisième, ce qui a permis de sécuriser ce gain. Jason Breton à 3:24 et Charles Bêty, à 7:08, ont porté la marque 7-3 avant que Jérémie Thibault, avec son deuxième du match à 15:02, et Jean-Philippe Lebrasseur, 50 secondes plus tard, ne rétrécissent l’écart à trois buts à nouveau.

Félix-Antoine Chabot a inscrit le dernier but de la rencontre à 19:45 pour le Giovannina.

Autre gain des Mercenaires

Dans le dernier match de la journée, les Mercenaires de Lotbinière, fidèles à leur réputation, ont offert une autre solide performance en prenant la mesure des Fondations B.A. de Trois-Pistoles par la marque de 5-2 devant 210 personnes réunies à l’aréna de Saint-Gilles.

Après une première période sans buts, les deux équipes se sont inscrites au programme à deux reprises chacun lors de l’engagement médian. Jean-Philippe Lévesque et Félix Gagnon ont donné les devants 2-0 aux visiteurs, mais des filets de Samuel Bisson et Joey Beaudoin ont ramené les deux équipes à la case départ avant la fin de la période.

L’attaque des Mercenaires a explosé avec trois buts sans réplique en troisième, soit ceux de Maxime Paquet à 2:26, de Mickaël Bélanger à 14:26 et de Mathieu Blanchet (ce dernier a également deux passes), qui a scellé l’issue de la rencontre avec un filet désert à 19:16. Fait à souligner, les Mercenaires ont complètement dominé au chapitre des tirs au but avec 52 contre 25, le gardien Charles-Olivier Lévesque se distinguant en ne cédant qu’à quatre reprises.

Classement général et marqueurs

Pour ce congé des Fêtes, les Mercenaires de Lotbinière (20 points) ont accru à six points leur avance sur le Décor Mercier de Montmagny qui en a 14, un de moins que les Éperviers de Saint-Charles qui ont profité de leurs deux victoires au classement pour se hisser au 3e rang. Sainte-Marie est maintenant quatrième avec 12 points, un de plus que Trois-Pistoles et Saint-Damien qui a toutefois un match de plus de joué que les Fondations B.A.

Inactifs ce week-end, Saint-Joseph demeure à 10 points en 10 parties, un de mieux que Saint-Jean-Port-Joli qui ferme la marche avec 9 points.

Soulignons que Mickaël Bélanger des Mercenaires de Lotbinière demeure seul en tête de la colonne des pointeurs avec 27 points, cinq de mieux que Jason Breton de Sainte-Marie qui devance maintenant Jean-Daniel Gauthier de Montmagny et Jérémie Fournier de Saint-Damien qui en ont 21 chacun.

Rappelons que le calendrier 2021-2022 reprendra normalement les 7 et 8 janvier, alors que cinq rencontres seront disputées lors de ces deux soirées.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile : Jason Breton, Giovannina de Sainte-Marie : 2PJ - 1 but, 6 passes, 7 points

Deuxième étoile : Charles Bêty, Giovannina de Sainte-Marie : 2PJ – 4 buts, 1 passe, 5 points

Troisième étoile : Dylan Asselin-Racine, Éperviers de Saint-Charles : 2PJ - 3 buts, 1 passe, 4 points.

Collaboration: Serge Lamontagne, relationniste.