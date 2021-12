Les Chevaliers s'inclinent en finale

Les Chevaliers participaient ce dimanche à sa 7e finale en 15 ans d’existence du Challenge CCM organisé par la Ligue M18 AAA et se sont inclinés face aux Phénix du Collège Ester-Blondin.

Les Phénix ouvrent la marque tôt en première période en avantage numérique alors que seulement 57 secondes étaient écoulées. Avant la fin de l’engagement, Olivier Houde nivèle la marque également en avantage d’un homme à 13:24 flanqué d’Eliott Simard et de Xavier Daigle.

Comme lors du premier vingt, les Phénix sont les premiers à s’inscrire au pointage, mais aussi les seuls. Le joueur du Phénix, Samy Fillion donne l’avance aux siens à 5:58. Le cerbère du Phénix a repoussé les huit tirs des Chevaliers.

En avantage numérique, les Phénix sont encore les premiers à s’inscrire au pointage au dernier vingt à 6:52. Il faut attendre à 11:09 pour voir les Chevaliers répliquer par l’entremise d’Olivier Houde avec son 2e du match pour réduire l’avance à un seul but pour les visiteurs. À 1:28 de la fin de la 3e période, Pier-Luc Giguère demande un temps d’arrêt et retire son gardien. Les phénix tiennent le coup et les Chevaliers s’inclinent au compte de 3 à 2.

Rappelons que les Phénix n’ont perdu qu’un seul match durant tout le tournoi au compte de 2 à 1 face à Gatineau en ouverture de tournoi.

Les 2 joueurs du match sont :

Chevaliers : Olivier Houde

Phénix : Mathys Fernandez (gardien du Phénix et joueur par excellence du tournoi).

Avec la collaboration d'Ari Cambouris.