Toutes les activités du Réseau du sport étudiant sont suspendues

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) suspend toutes ses activités sportives et parascolaires pour les trois secteurs scolaire, collégial et universitaire jusqu’au 9 janvier inclusivement.

Cela à la suite de l’annonce faite le lundi 20 décembre par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé accompagné par Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint.



Bien que le RSEQ se désole devant cette situation inquiétante, sa priorité demeure la santé de tous les étudiant.e.s-athlètes, entraineurs/entraineuses, bénévoles, parents et autres intervenants en vue d’éviter la propagation de la COVID-19.