Gopal Ducharme vise à porter la cause du suicide encore plus loin

« La cause du suicide je veux l’amener plus loin », c’est l’engagement que prend Gopal Ducharme en réalisant une seconde fois une marche de plusieurs jours au profit d’organismes pour la prévention du suicide.

Ce sportif originaire de Lac-Mégantic partira de son lieu de résidence actuel à Valleyfield le lundi 23 janvier pour se rendre à Québec le 5 février. Un projet de 444 km qu’il réalisera à pied et en solitaire. Cette aventure c'est Un pas à la fois pour la prévention du suicide.

Rappelons que l’an passé, il avait marché 400 km dans les mêmes conditions pour se rendre à Lac-Mégantic. Il avait alors amassé 18 060 $ qui ont été remis à l’organisme Jevi à Sherbrooke.

Cette année il a réuni quatre regroupements de quatre villes différentes qui vont, pour la première fois, travailler main dans la main. « Ça n’a jamais été fait, je suis très fier », a souligné Gopal. Il s’agit des Centres de prévention du suicide de Valleyfield, Sherbrooke, Victoriaville et de Québec.

Son objectif est de récolter 40 000 $ en tout, afin de pouvoir remettre 10 000 $ à chacun de ces centres. Pour se faire, une cagnotte en ligne a été ouverte, dont le lien se trouve sur sa page Facebook.

Il devrait arriver à Sherbrooke le 29 janvier, puis à Victoriaville le 31 pour être le 5 février à Québec.

« C’est une cause qui est trop mise de côté par rapport à l’ampleur que ça a pour les familles et pour tout le monde lorsqu’une personne se suicide », a-t-il expliqué lors d’une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. « J’ai parlé avec beaucoup de ressources ces derniers mois et il se trouve que les gens appellent beaucoup plus qu’avant, le besoin est là, il se fait ressentir. En plus avec la pandémie ce n’est pas de belles années. »

Gopal est donc déterminé à porter la cause du suicide plus haut, lui qui a lui-même perdu des proches de cette façon lorsqu’il était jeune.

Suivez son parcours et retrouvez le lien de sa cagnotte sur sa page Facebook Les accros au plein air.