C'est la fin d'une aventure pour le Rover de Sainte-Marie

L'administration du club de Senior Baseball du Rover de Sainte-Marie a annoncé ce matin sur sa page Facebook la fin de ses activités.

L'équipe ne comptait malheureusement pas assez de lanceurs pour pouvoir continuer de jouer et de participer aux compétitions.

Mis sur pied il y a trois ans, le Rover de Sainte-Marie a réalisé trois saisons s'est rendu au deuxième round des séries lors des des deux saisons et a été éliminé au premier round à la dernière saison.

« On est déçu, on pensait être capable de tenir plus longtemps que ça. Mais ça nous a aussi permis de créer un autre club, les Spartans de Beauce qui est en bonne santé. C'est aussi une fierté qu'on a », a commenté Ian Sénéchal, gouverneur de l'équipe, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Les Spartans de Beauce, club de baseball local, prendra ainsi le relais comme équipe-phare à Sainte-Marie. La vedette locale Maxime Lachance s'alignera d'ailleurs avec les Spartans tout comme quelques autres joueurs d'ici cet été.