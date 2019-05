Ville de St-Georges: Des citoyens préoccupés par la vitesse dans leur quartier

Lors du conseil de ville de Saint-Georges le 27 mai, des citoyens très préoccupés par la sécurité des piétons dans leur quartier et particulièrement celle des enfants sont venus expliquer les dangers et demander à ce que la situation soit revue.

Secteur 20e Rue et 8e Avenue dans l’Ouest

Lucie Gilbert qui habite dans la 20e Rue dans l’Ouest est responsable d’une garderie en milieu familial en plus d’avoir deux enfants, son garçon de 13 ans et sa fille de 7 ans. Le souci concerne particulièrement sa fille qui va à l’école Monseigneur-Fortier. Elle refuse de la faire venir dîner à la maison trouvant le secteur trop dangereux.

Le coin de la 20e Rue et de la 8e Avenue n’a que deux arrêts, et aucuns en direction de la 8e Avenue. Plusieurs conducteurs auraient tendance à croire que ceux provenant de la 8e Avenue ont également un arrêt à faire ce qui n’est pas le cas actuellement.

« Le 15 mai, exceptionnellement mon conjoint ne travaillait pas et a décidé d’aller reconduire notre fille. On a décidé de tous l’accompagner. Si mon conjoint n’avait pas été là, on se serait tous fait frapper. Il a simplement eu le temps de se jeter vers la voiture. » a expliqué en retenant des larmes, Mme Gilbert.

Il y a trois ans, ils avaient demandé l’installation d’un arrêt et quelqu’un de la ville était venu voir et n’aurait vu aucun danger. Elle a appelé à de nombreuses reprises à la Ville et a laissé des messages sans retour. Une fois, on lui a conseillé d’appeler la police, mais cela n’a rien changé.

« Il y a très souvent des accidents, et je ne crois pas exagérer en disant qu’il y a au moins un accident aux deux semaines. » s’est indignée Lucie Gilbert.

Secteur 165e Rue en haut de la 10e Avenue

Les citoyens Nicolas Poulin et Germain Alexandre habitent le quartier résidentiel. L’an dernier, il y a eu la construction d’un débouché pour la construction de bloc d’appartement. Pour ralentir la vitesse des voitures, un dos-d’âne avait été installé à la hauteur d’une butte. Le geste avait été apprécié, mais selon certains citoyens il ne serait pas à la bonne hauteur. Le bruit que générait le passage des camions et voitures sur le dos-d’âne était très dérangeant.

Nicolas Poulin a suggéré des alternatives pour faire ralentir la circulation sans avoir les désagréments du bruit. Par exemple, diminuer la vitesse de 50 à 30 km/h ou ajouter des arrêts. Le maire a expliqué que malheureusement certains citoyens ne voulaient pas collaborer avec la ville et qu’il cherchait où installer le dos-d’âne qui est une solution temporaire.

Par contre, Germain Alexandre a exprimé que de le déplacer : « C’est une question de régler le problème d’un et le créer à un autre. Parce que l’individu qui n’aimait pas le dos-d’âne à appeler sa conseillère qui l’a fait déplacer. Ça c’est tout simplement prendre le problème de quelqu’un et de l’envoyer dans la cour d’un autre. »

Comité de circulation

Les demandes des citoyens ont été entendues et le maire les a félicités de prendre leurs responsabilités et de les aviser. Il les a invités à laisser leurs coordonnées pour être invités au Comité de circulation qui aura lieu dans deux semaines. La date n’est pas encore fixée.