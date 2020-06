L'espace Carpe Diem commence à prendre forme

L’espace Carpe Diem qui est situé à l’embouchure de la rivière Famine commence peu à peu à se concrétiser ayant débuter sa phase 2 avec la construction du bâtiment de service pour une somme de 3,5 M$ avant taxes.

Dans ce bâtiment, on y retrouvera une scène extérieure, le garage pour entreposer la zamboni et l’aire de repas.

Notons que le projet qui avait été annoncé en 2017 avait prévu débuter les travaux de la phase 1 en 2018 avec la construction d’un skate parc et que la phase 2 consistant à l’aménagement des allées d’accès, d’un stationnement et la construction d’un bâtiment de service devait suivre quelques mois après. Ce n’est que l’année dernière que les allées ont été construites.

Construction JL Groleau

Les travaux sont sous la responsabilité de Construction JL Groleau et les avaient débuté au mois de mars afin de terminer le tout avant l’arrivée de l’hiver. Comme l’explique Steve Groleau, le chantier a été arrêté pendant cinq semaines à cause du coronavirus et cela fait environ trois semaines que ses employés sont de retour au travail. La remise du projet est prévue pour décembre 2020. Ils ont été retardés d’un mois et demi environ. Par contre, leur équipe travaille « d’arrache-pied » pour rattraper le retard et ils seraient bien heureux de terminer pour novembre si cela est possible.

« C’est à cet endroit que tous les spectacles de la ville vont s’en aller, les anneaux de glace qui étaient à l’aréna et les sculptures de neige, Beauce Carnaval. Ça va être le lieu de rassemblement de la ville de Saint-Georges », termine M.Groleau.

