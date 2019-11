Espace Carpe Diem: Des coûts supplémentaires de près de 110 000 $

Le sujet du parc situé à l’embouchure de la rivière Famine,l’espace Carpe Diem, est revenu durant la dernière séance ordinaire du conseil de ville de Saint-Georges, le 25 novembre. La phase 1 du projet, qui consistait entre autres à l’aménagement d’un skate parc, a coûté 109 674,46 $ de plus que ce qui était prévu.

Le directeur général de la ville, Claude Poulin, a indiqué que ce sont sous les recommandations de la chargée de projet à la revitalisation du centre-ville, Amélie Ferland que le conseil a accepté les avis de changements. Des coûts de 8 250 $ ont été ajoutés pour l’aménagement du skate parc et pour l’asphaltage temporaire, 44 240 $ pour la modification d’eau pluviale à la suite des nombreuses demandes du ministère de l’Environnement et 42 899,92 $ pour la disposition des sols contaminés.

Ce montant supplémentaire sera financé par la réserve financière des projets d’immobilisation spécifique.

Phase 2

Au départ, le projet annoncé en 2017 devait débuter les travaux de la phase 1 au printemps 2018 et ceux de la phase 2 un peu plus tard dans la même année. Ce n’est qu’en septembre 2019, que les travaux d’aménagement des allées d’accès à l’espace Carpe Diem ont été entrepris. Alors que la Ville a annoncé qu’en 2020 débuterait la phase 2 qui consiste à l’aménagement d’un stationnement et la construction d’un bâtiment de services.

