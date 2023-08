Traverse de la 90e rue: « la priorité reste aux véhicules », dit Claude Morin

La Ville de Saint-Georges a mis en ligne cette semaine une vidéo sur les mesures de fonctionnement de la traverse cycliste de la 90e rue.

Dans celle-ci, on avise les usagers que la priorité de circulation demeurera aux voitures. D'ailleurs, aucune signalisation n'incite les conducteurs à ralentir ou arrêter à cet endroit.

Pourtant, dans un entretien avec EnBeauce.com le 26 mai dernier, le maire Claude Morin avait indiqué que des panneaux lumineux seraient installés à la traverse.

Or, questionné cette semaine à ce sujet, il a déclaré qu'il n'y aurait finalement pas les pancartes promises. Selon lui, la responsabilité de traverser de façon sécuritaire revient aux cyclistes et aux piétons eux-mêmes.

« Pour la sécurité des cyclistes, il ne faudrait simplement pas faire de traverses dans la ville. Si les gens ne sont pas capables de traverser une route de façon sécuritaire, on a un problème. [...] On ne demandera pas non plus à la Sûreté du Québec d'être là à temps plein pour aider à traverser. »

« On a mis une traverse là, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Mais la priorité, elle reste aux véhicules », a-t-il poursuivi. Selon ses dires, peu de gens utiliseront cette nouvelle infrastructure. L'idée n'est donc pas de nuire et de décourager les automobilistes de circuler dans le secteur.

Le premier magistrat et son administration ne ferment cependant pas la porte de corriger le tir, dans l'éventualité où plus de gens utiliseront la traverse.

« S'il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui y circulent, on verra. Mais selon nos chiffres, les usagers ne seront pas nombreux. L'idéal était d'emprunter le détour, mais les gens voulaient passer droit. On s'est organisé en conséquence, mais la priorité restera pour les autos. »

Les travaux concernant la traverse avancent assez rapidement, alors que l'asphaltage est terminée. À partir de son ouverture, les usagers devront s'arrêter et surveiller la route avant de traverser, afin de laisser la priorités aux véhicules motorisés.