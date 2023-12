Une étude confirme la «congestion ponctuelle» du centre-Ville de Saint-Georges

Un phénomène «ponctuel de congestion routière» a été observé au carrefour des routes 173 et 271 avec la 118e Rue, qui se manifeste également dans l’axe du pont David-Roy, en plein centre-ville de la métropole beauceronne.

C'est l'un des principaux constats d'une étude de circulation Est-Ouest sur le territoire de la ville de Saint-Georges, qui a été rendu public aujourd'hui dans un communiqué de presse émis par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Le rapport de 326 pages, complété en août dernier par la firme CIMA+, signale que les secteurs générant le plus de déplacements chez les usagers sont ceux se trouvant de part et d’autre de la rivière Chaudière (avec une congestion critique en après-midi), dans la zone industrielle au nord de la rivière Famine, mais aussi dans les secteurs près de l’hôpital de Saint-Georges, du cégep Beauce-Appalaches et le long de la route 173, où l’activité commerciale est la plus concentrée.

L'étude évalue également que les intersections majeures de Saint-Georges devraient connaître une hausse de débits dans les 25 prochaines années.

Au cours des prochains mois, le MTMD poursuivra ses échanges avec la Ville de Saint‑Georges et la MRC de Beauce-Sartigan pour mettre en œuvre des mesures ciblées visant à résoudre les problèmes identifiés. « Une attention particulière » sera portée à ces approches (carrefour routes 173-271 et 118e rue) ainsi que pour la traverse des véhicules sur le pont David-Roy. Ce dernier assure la seule liaison d’importance entre les deux rives, le barrage Sartigan, situé environ 3 km en amont, offrant seulement une voie de circulation par alternance.

Dans le communiqué, le ministère rappelle qu'il est déjà engagé dans le prolongement de l’autoroute 73 jusqu’au secteur de la 208e Rue, « qui améliorera la fluidité et la sécurité, notamment en redirigeant les camions lourds vers la portion prolongée. »

De même, une synchronisation des feux de circulation des routes 173, 204 et 271, à Saint‑Georges, a été réalisée au cours des derniers mois afin d’améliorer la fluidité de la circulation dans ce secteur achalandé de la ville.

« J’avais pris comme engagement de réaliser la première analyse pour détailler les enjeux de circulation est-ouest. Il s’agissait d’un incontournable pour la suite des choses. [...] À la lumière des nouvelles données que nous possédons maintenant, nous allons travailler avec la Ville de Saint-Georges, la MRC de Beauce-Sartigan et les milieux économiques pour établir les interventions qui amélioreront la circulation entre l’est et l’ouest », a fait savoir le député Poulin, dans le communiqué.