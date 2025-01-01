Nous joindre
Saint-Georges

Accès au parc des Sept-Chutes: fermeture temporaire samedi

durée 06h00
24 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Georges avise la population que la 25e avenue, qui donne accès au parc des Sept-Chutes, sera fermée ce samedi, afin de permettre la réalisation de travaux de pavage.  

Les citoyens qui souhaitent se rendre au parc des Sept-Chutes samedi, devront utiliserl'accès  par la 49e Rue.  

L'administration municipale invite les citoyens à la prudence, près du chantier et les remercie de  respecter la signalisation en place afin d'assurer la sécurité des travailleurs.

