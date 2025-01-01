Accès au parc des Sept-Chutes: fermeture temporaire samedi

La Ville de Saint-Georges avise la population que la 25e avenue, qui donne accès au parc des Sept-Chutes, sera fermée ce samedi, afin de permettre la réalisation de travaux de pavage.

Les citoyens qui souhaitent se rendre au parc des Sept-Chutes samedi, devront utiliserl'accès par la 49e Rue.

L'administration municipale invite les citoyens à la prudence, près du chantier et les remercie de respecter la signalisation en place afin d'assurer la sécurité des travailleurs.