Saint-Côme-Linière: le pont de la rivière du Loup fermé pour la journée

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable procède à une inspection générale du pont situé sur la rue du Pont, au-dessus de la rivière du Loup, à Saint-Côme-Linière, ce vendredi 26 septembre.

Cette opération entraînera la fermeture complète de la structure de 9h à 17 h, sauf en cas de contraintes techniques ou météorologiques qui pourraient modifier l’horaire.

Un détour est prévu via la rue Principale, la route 173, la 1re Avenue, la 1re rue Sartigan et la 45e Avenue Sartigan. Des signaleurs seront présents pour diriger la circulation, et la passerelle pourra être déplacée uniquement en cas d’urgence.

Les usagers sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence.