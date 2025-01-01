Nous joindre
Saint-Georges

Travaux sur la 25e Avenue donnant accès au parc des Sept-Chutes

durée 06h00
24 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’entreprise RJ Dutil et Frères inc. a amorcé des travaux sur la portion de la 25e Avenue qui donne accès au parc des Sept-Chutes à Saint-Georges.

L’entrepreneur procédera à la réfection de la chaussée sur une période de quatre semaines.

Cet accès au parc des Sept-Chutes sera donc fermé à la circulation pendant la durée complète des travaux. Au cours de cette période, les utilisateurs du parc pourront y accéder en utilisant l’entrée de la 49e Rue Nord.

Précisons que l’entreprise RJ Dutil et Frères inc. réalisera ces travaux au coût de 477 000 $.

Ainsi, la Ville de Saint-Georges invite les usagers à la prudence à l’approche de ce chantier routier.

