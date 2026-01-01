La Ville de Saint-Georges procédera à la fermeture temporaire de la passerelle Canam-Mirage le mardi 17, et le mercredi 18 mars pour y effectuer des travaux d’entretien.

Ils consisteront au remplacement d’une partie du tablier en bois situé dans la portion ouest de la structure.

Durant cette fermeture, les utilisateurs pourront toujours traverser d’une rive à l’autre via les passerelles de la Seigneurie et Manac.