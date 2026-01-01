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Sainte-Marie

Remplacement du pont de la rivière du Domaine: des travaux jusqu'en décembre

durée 12h00
8 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Le ministère des Transports de de la Mobilité durable informe les usagers que des travaux de remplacement du pont de la route Chassé, au-dessus de la rivière du Domaine, à Sainte-Marie, débutent aujourd'hui pour s'échelonner jusqu’au 1er décembre.

Les travaux occasionneront la fermeture complète du pont, et ce, en tout temps. Un chemin alternatif sera disponible par le rang Saint-Gabriel Nord, la route 216 ou la route 173.

La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Afin de connaître les entraves en cours et à venir, les usagers sont invités à consulter Québec 511.

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