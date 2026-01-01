Surveillance accrue de la vitesse aux abords des chantiers routiers

Aux quatre coins de la province, du 8 au 14 juin, les policiers interviendront de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la sécurité routière, et plus particulièrement à l’égard des comportements reliés à la vitesse, entre autres sur les chantiers routiers.

Cette Opération nationale concertée (ONC) est organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de Blainville et la Société de l’assurance automobile du Québec. Elle vise à sensibiliser et conscientiser les conducteurs aux risques liés à la vitesse pour l’ensemble des usagers du réseau routier.

Le respect des limites de vitesse est primordial pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Cela est d’autant plus important avec le retour du beau temps, qui coïncide avec celui des usagers vulnérables sur le réseau routier, dont les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. Il en va de même pour la reprise des chantiers qui entraîne une présence accrue de travailleurs et de signaleurs aux abords de ceux-ci.

Respecter les limites de vitesse

La vitesse est encore l’une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre de collisions.

À titre d’exemple, il y aurait 12 décès en moins pour une réduction de 1 km/h; 60 en moins pour une réduction de 5 km/h; et 120 en moins pour une réduction de 10 km/h, Les données sont basées sur un total de 400 décès.

Le déploiement de l’opération Vitesse se poursuivra cette année sous le thème «On est tous responsables de notre conduite». L’angle choisi vise à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu’ils peuvent faire partie de la solution et contribuer à l’amélioration du bilan routier en respectant les limites de vitesse. Modifier son comportement est l’élément clé d’une conduite sécuritaire et chacun a le pouvoir de sauver des vies.