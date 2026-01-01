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Ville de Saint-Georges

Fermeture temporaire de la 30e avenue Sud

durée 06h00
27 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Georges avise les citoyens que des travaux de réfection d’un ponceau sur la 30e avenue Sud, près de l’aéroport, auront lieu du  27 avril au 1er mai.  

Durant ces travaux, l'artère sera fermée. Seule la circulation locale sera permise, entre la 10e rue et la 25e rue. L’aéroport sera accessible par la 25e rue. 

Les travaux seront réalisés par l’entreprise Excavation Transco inc. au coût de 196 293 $.  

Précisons que le calendrier des travaux pourrait être modifié en raison de contraintes  opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques.  

La Ville de Saint-Georges vous invite à la prudence à l’approche de ce chantier.

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