Circulation perturbée jusqu’au 15 mai sur l’avenue de Saint-Jean-de-la-Lande

Des travaux de réfection de deux ponceaux entraîneront des entraves à la circulation sur l’avenue de Saint-Jean-de-la-Lande, à Saint-Georges, à compter de ce lundi 11 mai et ce, jusqu’au 15 mai.

Selon les informations transmises par la Ville de Saint-Georges, les interventions auront lieu à la hauteur du 965 et du 805, avenue de Saint-Jean-de-la-Lande.

Pendant les travaux, la route sera fermée à la circulation à proximité des deux ponceaux. Seule la circulation locale sera autorisée entre le 2e Rang et le 4e Rang.

Les automobilistes devront emprunter un détour par la route 269 afin de contourner le secteur touché.

La Ville précise que l’échéancier pourrait être modifié selon les conditions météorologiques, l’avancement du chantier ou certaines contraintes opérationnelles.

Les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation installée autour de la zone de travaux.